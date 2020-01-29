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29января
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сегодня, 11:42 7

Автобус с пассажирами проехал на «красный» в Благовещенске (видео)

Автобус с пассажирами проехал на «красный» в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

В Благовещенске попало на видео нарушение правил дорожного движения автобусом с пассажирами. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» горожанин Валерий, инцидент произошел 28 января в 18:07 (на видеорегистраторе спешат часы) на пересечении улиц Гражданская – 50-летия Октября. «Если бы я не увидел вовремя его движение, то [случилось бы столкновение]», – констатировал собеседник. Номер автобуса мужчина не разглядел.

Просмотров всего: 433

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    33 минуты назад

    это очень часто!! гибдд ждёт серьезную, громкую аварию с автобусом. Шум, резонанс, только тогда возьмутся за них.

  • Oldlord

    Oldlord
    27 минут назад

    А ГИБДД требует фото, на котором есть и дата, и время нарушения.

    У кого смартфон такое может сделать?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    14 минут назад

    Oldlord

    А ГИБДД требует фото, на котором есть и дата, и время нарушения.

    У кого смартфон такое может сделать?



    Если в настройках камеры смартфона поставить галочку на "Дата и время на фото", то сможет.

  • inoy

    inoy
    13 минут назад

    и это НЕ завершение манёвра, это ПОХ... на правила, оказание услуг не отвечающих требованием безопасности. Лицензию у одного ИП забрать, быстро в кармане ветер появится, будет хоть какой-то урок.

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Kadet_84

    Oldlord

    А ГИБДД требует фото, на котором есть и дата, и время нарушения.

    У кого смартфон такое может сделать?



    Если в настройках камеры смартфона поставить галочку на "Дата и время на фото", то сможет.



    У меня нет такой опции.



    Гугл предлагает скачивать программы, которые устанавливают дату и время постфактум.



    Т.е. уже на готовые фото.



  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 минуты назад

    Oldlord

    Kadet_84

    Oldlord

    А ГИБДД требует фото, на котором есть и дата, и время нарушения.

    У кого смартфон такое может сделать?



    Если в настройках камеры смартфона поставить галочку на "Дата и время на фото", то сможет.



    У меня нет такой опции.

    Гугл предлагает скачивать программы, которые устанавливают дату и время постфактум.

    Т.е. уже на готовые фото.



    На Xiaomi (Redmi 6) уже в опциях.

  • Oldlord

    Oldlord
    30 секунд назад

    Kadet_84

    Oldlord

    Kadet_84

    Oldlord

    А ГИБДД требует фото, на котором есть и дата, и время нарушения.

    У кого смартфон такое может сделать?



    Если в настройках камеры смартфона поставить галочку на "Дата и время на фото", то сможет.



    У меня нет такой опции.

    Гугл предлагает скачивать программы, которые устанавливают дату и время постфактум.

    Т.е. уже на готовые фото.



    На Xiaomi (Redmi 6) уже в опциях.



    Я не готов менять исправно работающие телефоны (у меня их три) на Xiaomi (Redmi 6) ради этой опции.



    Мне проще сделать замечание водителю или, например, нечаянно рассыпать полкило саморезов на газоне, где незаконно паркуются ленивые водятлы.



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