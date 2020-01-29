Автобус с пассажирами проехал на «красный» в Благовещенске (видео)

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В Благовещенске попало на видео нарушение правил дорожного движения автобусом с пассажирами. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» горожанин Валерий, инцидент произошел 28 января в 18:07 (на видеорегистраторе спешат часы) на пересечении улиц Гражданская – 50-летия Октября. «Если бы я не увидел вовремя его движение, то [случилось бы столкновение]», – констатировал собеседник. Номер автобуса мужчина не разглядел.