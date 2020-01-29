Василий Орлов доложил Юрию Трутневу об экономических успехах Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в совещании по итогам 2019 года у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Глава Приамурья доложил об экономических успехах региона.

По итогам 2019 года Амурская область укрепила социально-экономическую устойчивость. Об этом свидетельствуют основные макроэкономические показатели: доходы регионального бюджета выросли на 20 % – до 61 миллиарда рублей, это позволило увеличить оплату труда «не указным» категориям бюджетников, обновить материально-техническую базу учреждений, ликвидировать дефицит по лекарственному обеспечению населения, расширить перечень мер соцподдержки.

По словам Василия Орлова, укрепить сбалансированность бюджета Амурской области позволит решение о реструктуризации бюджетных кредитов еще на пять лет.

Приамурье два года входит в число лучших субъектов России по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала. В 2019 году темпы роста валового регионального продукта ожидаются на уровне 2 % – 292 миллиарда рублей.

«До 2024 года прогнозируем рост ВРП. Наибольший прирост планируем в 2023 году – до 533 миллиардов рублей за счет начала производства на Амурском ГПЗ, ГХК и метанольном заводе», – отметил Василий Орлов.

По итогам прошлого года Амурская область стала лидером на Дальнем Востоке по приросту объема инвестиций в основной капитал: за девять месяцев рост составил 24,7 % – 198,4 миллиарда рублей. Приток инвестиций обеспечили вложения в строительство Амурского ГПЗ и газопровода «Сила Сибири». В дальнейшем планируется рост объемов инвестиций в 1 % ежегодно. Прогнозируется, что в 2024 году инвестиции составят 264 миллиарда рублей, а их доля в ВРП – 27 %.

Рост промышленного производства в прошлом году составил 104,5 %. Этого добились благодаря добыче полезных ископаемых после ввода автоклавного комплекса на Покровском золоторудном месторождении и за счет стабилизации «водности» водохранилищ ГЭС. К 2024 году газоперерабатывающие и газохимические производства позволят увеличить объемы промышленного производства почти в четыре раза к уровню 2018 года, сообщает ИА «Восток России».