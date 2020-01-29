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29января
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сегодня, 10:59 9

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Фото: Амур.инфо

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект приказа, в котором предлагается установить величину прожиточного минимума в целом по стране за 4 квартал 2019 года на душу населения в размере 10 609 рублей. Документ опубликован на федеральном портале проектов.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения должен составить 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля.

Таким образом, величина прожиточного минимума за 4 квартал 2019 года по отношению к третьему уменьшилась на душу населения на 3,7 %, для трудоспособного населения – на 3,6 %, для пенсионеров – на 3,3 %, для детей – 4,2 %.

В пояснительной записке объясняется, что снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума (на душу населения на 2,5 %). Индекс потребительских цен на продукты питания, по данным Росстата, составил 100,1 %.

В свою очередь, уменьшение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины. Так, в среднем за 4 квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8 %, капусту белокочанную свежую – на 18,2 %, морковь – на 29,3 %, свеклу столовую – на 19,6 %, лук репчатый – на 27,4 %.

Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4 %.

Несколько повысились цены на молоко и молокопродукты: от 1,7 % на кисломолочные продукты и творог жирный до 3,1 % – на масло сливочное.

Цена на говядину (кроме бескостного мяса) увеличилась на 2,1 %, на свинину (кроме бескостного мяса) уменьшилась на 1,9 %, на кур (кроме куриных окорочков) уменьшилась на 1,7 %.

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, уменьшились соответственно на 4,6 % и 4,9 % по отношению к предыдущему кварталу.

Уменьшение величины прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен на картофель и плодоовощную продукцию в 4 квартале наблюдалось и в предыдущие годы: в 2015 году на 2,3 %, в 2016 году на 2 %, в 2017 году на 5,2 %, в 2018 году – на 2,3 %.

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#финансы #экономика #цены

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    Отличное решение

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    57 минут назад

    Вихри враждебные...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    50 минут назад

    Ждём новости от ПФР о том, что помимо снижении численности пенсионеров из-за п/реформы по итогам 2020 года на 800 тыс. человек, произошло увеличение естественной убыли пенсионеров, по причине недоедания. На сколько, ????

  • invv

    invv
    48 минут назад



    Kadet_84 , сегодня, 11:33

    Ждём новости от ПФР о том, что по мимо снижении численности пенсионеров из-за п/реформы по итогам 2020 года на 800 тыс. человек, произошло увеличение естественной убыли пенсионеров, по причине недоедания. На сколько, ????



    Работают над увеличением численности населения, не покладая рук.

  • Одисей

    Одисей
    46 минут назад

    Они что там курят!? Д...бы сказочные. Ну прям нет слов нормальных

  • sms-ка

    sms-ка
    18 минут назад

    ..... Нет слов! Они люди вообще? И так минимальный прожиточный уровень был ОЧЕНЬ минимальный. Уже просто становится весело, даже возмущаться неохота.

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Похоже, что мы с ними в разных странах живём. )

  • ямщик

    ямщик
    14 минут назад

    "...Минтруд повелел снизить прожиточный минимум почти на 4 процента. Основание -ДЕШЕВЕЮТ ПРОДУКТЫ, входящие в потребительскую корзину..."

  • Стилет

    Стилет
    7 минут назад

    ямщик

    "...Минтруд повелел снизить прожиточный минимум почти на 4 процента. Основание -ДЕШЕВЕЮТ ПРОДУКТЫ, входящие в потребительскую корзину..."



    Глава государства сослался на мнение специалистов: "Картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты их маловато, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру".

    Путин

    _________________________

    Пора вводить уголовную ответственность за саботаж указов президента.

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