Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Фото: Амур.инфо

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения должен составить 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля.

Таким образом, величина прожиточного минимума за 4 квартал 2019 года по отношению к третьему уменьшилась на душу населения на 3,7 %, для трудоспособного населения – на 3,6 %, для пенсионеров – на 3,3 %, для детей – 4,2 %.

В пояснительной записке объясняется, что снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума (на душу населения на 2,5 %). Индекс потребительских цен на продукты питания, по данным Росстата, составил 100,1 %.

В свою очередь, уменьшение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины. Так, в среднем за 4 квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8 %, капусту белокочанную свежую – на 18,2 %, морковь – на 29,3 %, свеклу столовую – на 19,6 %, лук репчатый – на 27,4 %.

Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4 %.

Несколько повысились цены на молоко и молокопродукты: от 1,7 % на кисломолочные продукты и творог жирный до 3,1 % – на масло сливочное.

Цена на говядину (кроме бескостного мяса) увеличилась на 2,1 %, на свинину (кроме бескостного мяса) уменьшилась на 1,9 %, на кур (кроме куриных окорочков) уменьшилась на 1,7 %.

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг, рассчитываемые исходя из стоимости минимального набора продуктов питания, уменьшились соответственно на 4,6 % и 4,9 % по отношению к предыдущему кварталу.

Уменьшение величины прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен на картофель и плодоовощную продукцию в 4 квартале наблюдалось и в предыдущие годы: в 2015 году на 2,3 %, в 2016 году на 2 %, в 2017 году на 5,2 %, в 2018 году – на 2,3 %.