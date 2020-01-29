В отношении пассажира, угнавшего такси в Приамурье, возбудили уголовное дело

В отношении мужчины, который совершил угон автомобиля такси в Амурской области, будучи пассажиром, полиция возбудила уголовное дело. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в МО МВД России «Благовещенский».

Дело возбуждено по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Что касается нанесения женщине-водителю телесных повреждений, то по данному факту проводится проверка. Скорее всего, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень вреда, причиненного здоровью. В дальнейшем полиция примет законное решение.

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Александр Авдеев