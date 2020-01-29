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29января
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сегодня, 10:36 0

Кошка-мем Grumpy Cat «воскресла» (фото)

Кошка-мем Grumpy Cat «воскресла» (фото)
Фото: imgur.com/user/Siro0913

Знаменитая во всем мире кошка Grumpy Cat умерла в 2019 году. Она прославилась благодаря мемам, на которых была изображена с суровой мордочкой. В конце января в интернете появились фотографии котенка по кличке Мяу-Мяу, который похож на Grumpy Cat.

Мяу-Мяу и ее хозяйка живут на Тайване. Женщина выкупила котенка в зоомагазине, так как прежний владелец отказался от нее. Тогда кошечке было 10 месяцев.

Когда женщина повела кошку к ветеринару, выяснилось, что у Мяу-Мяу серьезное заболевание – гипертиреоз. Ее щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов. Необходимо было сложное лечение. Хозяйка уволилась с работы и взяла кредит под залог дома, чтобы отвезти котенка в США и полностью вылечить. Ветеринарам удалось спасти любимицу.

Хозяйка котенка рассказала, что злобная внешность Мяу-Мяу обманчива. На самом деле животное очень ласковое. Каждое утро киска приходит к женщине и делает лапками массаж, сообщает «360».

Пользователи Сети с удивлением отметили, насколько Мяу-Мяу похожа на Grumpy Cat – кошку породы сноу-шу, которую на самом деле звали Соус Тардар (Tardar Sauce). Популярность пришла к животному в 2012 году, когда ее хозяева завели для нее страницу в Facebook. До этого снимки кошки были по ошибке опубликованы на портале Reddit. Новых историй из жизни сердитой Grumpy Cat с нетерпением ожидали больше восьми миллионов пользователей в Facebook и почти 2,5 миллиона подписчиков в Инстаграме.

Увидев фотографии Мяу-Мяу многие посчитали, что у кошек девять жизней и Grumpy Cat переродилась в этого котенка.

Ранее пользователи нашли другую кошку. Ей стала кошка Луна, которая смотрит на мир с большой грустью. Пользователи всех социальных сетей оказались тронуты внешним видом кошки.

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#животные #юмор

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