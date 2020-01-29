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29января
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сегодня, 10:41 5

Благовещенцы жалуются, что не могут купить медицинские маски

Благовещенцы жалуются, что не могут купить медицинские маски
Фото: www.avito.ru

Жители Благовещенска сообщают, что не могут купить медицинские маски в аптеках города. Вместе с тем в некоторых школах и общественных местах действует масочный режим.

«В школах и вузах сейчас масочный режим. Но ни в одной аптеке нет масок, закончились. И как нам быть?» – пожаловался в редакцию Амур.инфо один из читателей. В справочной одной из аптечных сетей Благовещенска подтвердили, что масок у них действительно нет. Завоз запланирован на 31 января. Кроме того, на одном из известных сайтов, который позволяет сделать предварительный заказ аптечных товаров в аптеках-партнерах сообщается, что масок нет в наличии.

Некоторые благовещенцы запаслись ими заранее. «Как только в новостях стали ежедневно рассказывать про коронавирус, появилась информация, что весь Китай надел маски. Я пошла в аптеку и купила несколько десятков, так как медики говорят, что менять их нужно каждые 2 часа. Хотя уже тогда думала, что масок может не оказаться в наличии. Но мне повезло, маски были», – рассказала Амур.инфо жительница Благовещенска.

Информагентство обратилось в министерство здравоохранения Амурской области с просьбой предоставить информацию о наличии масок в аптеках Благовещенска.

Между тем спрос на медицинские маски в России в связи с коронавирусом вырос на 13 %, сообщают «Известия». Сложность в том, что половина этих масок поступает из Китая, где местное население крайне нуждается в них именно сейчас.

По словам Владимира Виденина, гендиректора компании «Кит», которая производит отечественные маски, особенный дефицит изделий наблюдается на Дальнем Востоке и в крупных городах России.

«Помимо новостей о коронавирусе, на продажах сказалась аномально теплая погода», – считает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. По ее словам, из-за погоды активизировались вирусы, и люди во второй половине января в принципе стали больше болеть. Отмечается, что отечественные производители увеличивают количество рабочих смен и удваивают производство продукции, чтобы справиться с резко возросшим спросом. Примечательно, что заказы поступают даже из Китая.

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#коронавирус в Китае #медицина #торговля

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Амурфармация продает... По 6 рублей...

  • Alexandra77

    Alexandra77
    54 минуты назад

    С сайтов маски убрали, чтоб в панике не скупали оптом отдельные личности. А так есть маски

  • Kadet_84

    Kadet_84
    47 минут назад

    Если так дальше пойдёт, то МЧСники начнут выдавать респираторы...

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    42 минуты назад

    покупайте маски из кинофильма крик

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Не помогут маски. )

    Зато фармацевты могут сказать спасибо за ажиотаж.

    СМИ в доле?

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