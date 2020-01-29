На «пять с плюсом»: председатель заксобрания Вячеслав Логинов похвалил школьное питание в Белогорске

Фото: администрация Белогорска

Председатель Законодательного собрания Амурской области Вячеслав Логинов в рамках рабочей поездки посетил Белогорск. Основная цель визита – организация бесплатного питания школьников 1-4 классов.

Вместе с председателем комитета по вопросам социальной политики заксобрания Андреем Рудем, замглавы по соцполитике Белогорска Галиной Бурмистровой, председателем белогорского горсовета Викторией Гратий Вячеслав Логинов посетил несколько социальных объектов.

«По инициативе депутатов законодательного собрания и губернатора Амурской области Василия Орлова область первая в Дальневосточном федеральном округе вошла в систему бесплатного школьного питания учащихся 1-4 классов, – отметил Вячеслав Логинов. – В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что все российские школы должны обеспечить бесплатным питанием учеников начальных классов. При этом Федерация будет оказывать поддержку регионам на реализацию данной цели. Для этого необходимо выполнить ряд условий. В их числе – организация собственной столовой, чтобы пища готовилась в школе».

По итогу объезда председатель заксобрания отметил, что в Белогорске школьное питание с 1 по 4 классы организовано на «пять с плюсом».

«И не только с позиции сбалансированного меню, а в том числе и с позиции автоматизации процессов, – отметил он. – Информационная система “Умная столовая” позволяет полностью отслеживать основное и дополнительное питание. Позволяет заводить денежные средства на карты безналичного расчета. Белогорск – номер один по сбалансированности и информатизации процесса. Но есть и трудности. В городе есть школы, где маленькие столовые. Практически все столовые требуют обновления технологического оборудования, есть проблемы и с кадрами. Потому что штат обслуживающего технического персонала и поваров не были готовы к такому большому наплыву учеников, которые будут питаться в рамках областного закона. В Белогорске это 3,5 тысячи человек».

Как рассказал Вячеслав Логинов, город внес предложение о проведении дополнительного обучения и переквалификации поваров во всех учебных заведениях. Это позволит улучшить организацию питания и привести процесс в соответствие с современными требованиями.

В рамках рабочей поездки спикер законодательного собрания региона посетил белогорскую гимназию №1, осмотрел школьную столовую, обсудил с кухонными работниками то, как налажен процесс питания школьников, а также осмотрел школьный стадион, построенный в 2019 году и открытый в Белогорске в октябре 2019 в рамках реализации образовательной программы «Газпром – детям».

В рамках визита председатель заксобрания посетил также физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Солнечникова. Вячеслав Логинов отметил, что такое спортивное учреждение способно охватить любителей различных видов спорта.

«Мне кажется, что для любого жителя Белогорска будет легко найти тот вид спорта, который по душе. Действительно, ФОК построен с учетом всех требований, – сказал он. – Те же площадки, которые трансформируются из баскетбольных в волейбольные, замечательное покрытие в универсальном спортивном зале, 25-метровые дорожки в большом бассейне… Это все находка не только для жителей Белогорска, но и для Амурской области в части проведения различных соревнований, спартакиад и состязаний в виде каких-то единоборств, плавания, волейбола и баскетбола. Очень хорошо, что услугами спорткомплекса пользуются не только граждане, но и организации. Они занимаются своими коллективами. Один из примеров МЭЗ “Амурский” – играют в баскетбол в ФОКе. Радует то, что в среднем посещаемость ФОКа – 2 тысячи человек. Это очень много. Есть конечно и проблема, связанная с содержанием. Этот объект спортивной инфраструктуры по большей части содержится за счет городского бюджета. Учитывая, что город заинтересован в здоровом развитом поколении, ФОК – это замечательное учреждение».

Завершилась рабочая поездка в администрации Белогорска встречей с главой Белогорска Станиславом Мелюковым, руководителями муниципальных предприятий, учреждений и организаций. В ходе беседы присутствующие озвучили вопросы, касающиеся здравоохранения, организации летней оздоровительной кампании в загородных лагерях, а также вопросы обеспечения занятости населения с ограниченными физическими возможностями, обучения рабочим профессиям через Центр занятости населения. Кроме этого, обсудили вопрос, касающийся создания в Белогорске комфортной среды, сообщает пресс-служба администрации города.