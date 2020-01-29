Нельзя поднимать деньги в полнолуние: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Бренд «Водка "Столичная"» наконец-то признали российским; новому премьеру предстоит жесткая борьба с бюрократией; Волочкова рассказала, где проведет очередную первую брачную ночь. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Моя Мадонна». Взяв в руки эту газету, я рисковал оставить без внимания остальные издания. Судите сами: сначала прочел о Наталье Сафьянниковой, преподавателе химии и биологии в одной из сковородинских школ. Среди ее воспитанников – сплошь гении и вундеркинды. Как ей удается добиться таких результатов, я успел прочитать. А в следующем материале рассказывается о программе «Земский учитель». Два миллиона рублей подъемных, чистый деревенский воздух, неиспорченные псевдоцивилизацией дети! Ностальгически-щемящее кукарекание петуха на утренней заре. В общем, спешите поучаствовать в конкурсе, а то заявок уже больше, чем вакансий. Но ведь это я изучаю только одну страницу! А что на других?

Также в номере

А на других можно прочесть о коллекции старых и старинных календарей, что собраны в нашем краеведческом музее; о том, как можно попасть на денежный «развод», случайно нажав кнопку на пульте телевизора; о том, что делать, если муж бьет (ну как бьет, залепил разок пощечину). О враче станции скорой помощи Олеге Шульге еще пишут – интересный человек, увлеченный: хобби у него по-мужски настоящее – мотоциклы. Не пропустите, прочтите. Еще мой взгляд застрял на приметах про найденные деньги. Узнал, что нельзя поднимать находку в полнолуние: можно вообще без штанов остаться.

А еще узнал… Но тут другие газеты возмутились, и мне осталось только предложить вам самим изучить «ММ».

Напишут же такое

На очереди оказалась «Российская газета». И тоже – что ни страница, то публикация, заслуживающая вашего внимания. Вот, например, узнал, что бренд «Водка "Столичная"» наконец-то после многолетних судебных тяжб в судах самых разных инстанций признан российским. А это значит, что ее зарубежные производители обязаны выплатить нашей стране всю прибыль от ее продажи за последние 20 лет. И что самое интересное, за спиной зарубежного производства стоит российский миллиардер Юрий Шефлер, который, понятное дело, проживает не в России.

А про то, что партия «Единая Россия», которую возглавляет Дмитрий Медведев, поддерживает работу нового правительства, прочтите сами. А я так думаю, что если бы не поддерживала, то это была бы не «Единая Россия» во главе с Медведевым. И мысленно напевая стародавнюю песенку «Партия – наш рулевой», приступаю к чтению «АиФ».

Вам статья

И вот «АиФ». Из этого еженедельника вы узнаете, какой тип хозяйства лучше накормит Россию – коллективный или частный. Но, чтобы узнать, придется читать целых две страницы. Так что морально приготовьтесь к тому, что изучив их, вы так и не придете к определенному выводу.

Еще вы узнаете, что новому премьеру предстоит жесткая борьба с бюрократией. Старый-то, если следовать логике, с этим не справился. Кстати, если опять же следовать логике, значит старый премьер должен уступить место и у руля партии? И, чтобы приглушить подобные вопросы в голове, прочел о самых дурацких народных средствах лечения. И после того как узнал, что встречаются даже те, кто лечит геморрой свёклой, вопросы о лидерстве в «Единой России» как-то действительно отпали.

На посошок

«Комсомольская правда» не была бы «Комсомольской правдой», если б на ее страницах не появлялась Волочкова. Признаюсь, я даже думаю, что это другая газета, когда не вижу фото Анастасии на первой полосе. Сегодня – уф! – проблем с идентификацией газеты не было: прямо с первой страницы с продолжением на других Настя рассказывает, где проведет первую брачную ночь.

И пока вы вспоминаете, какая она у нее по счету, я обращу ваше внимание на совсем небольшую заметку о том, что Бетховен (не собачка по кличке Бетховен, про которую вы сразу подумали, а самый настоящий Людвиг ван Бетховен, композитор) оглох от дешевого вина. Тадададан! Намек поняли?