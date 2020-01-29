В МВД рассказали, какими будут новые российские паспорта

Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала о том, какими будут электронные российские паспорта. Это карточка по типу банковской, содержащая чип с электронным носителем по аналогии с чипом, который сегодня имеется в заграничном паспорте.

«Предполагается, что на этой карточке будут фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться. Предполагается, что в чип будут зашиваться отпечатки пальцев, фотоизображение и различные сведения: регистрация по месту жительства, СНИЛС, может быть, водительские права и так далее», – сказала в интервью газете «Известия» Казакова.

Она отметила, что сроки отказа от традиционных бумажных паспортов еще не определены, но предполагается, что будет мягкий переход, постепенная замена по желанию россиян.

«Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи, но это все в проектах», – подытожила Валентина Казакова.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получать электронные паспорта с июля 2020 года. Отмечалось также, что бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022 году.