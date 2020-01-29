Мужчина 10 лет страдал от головной боли, так как в его мозгу жил червь

Хирурги удалили из мозга мужчины большого ленточного червя, который жил в его голове более 10 лет. Из-за него мужчина постоянно страдал от головной боли.

В начале 2019 года житель США по имени Джерардо (Gerardo) упал в обморок во время футбольного матча. После этого его отправили в больницу, где он рассказал, что на протяжении трех месяцев страдает от жутких головных болей и тошноты, а также часто падает в обморок. Помимо этого, головные боли постоянно мучают мужчину на протяжении 10 лет.

Врачи отправили больного на МРТ, где стало известно, что в мозге мужчины есть новообразование около четырех сантиметров в длину. Дальнейшие обследования выявили, что это не опухоль, а ленточный червь, который уже более 10 лет живет в мозгу.

Эксперты смогли выявить и возможную причину заражения. 10 лет назад, Когда Джерардо отдых в Мексике, он попробовал плохо прожаренную свинину. Ранее сестре пациента также удалили из мозга ленточного червя. Вероятно, они заразились одновременно.

Нейрохирурги провели сложную операцию на мозге Джерардо и полностью извлекли паразита. Они признались, что ленточные черви крайне редко попадают в мозг. Личинки могут жить внутри организма и не вызывать никаких симптомов, пока не разрастутся до достаточно больших размеров. В таком случае они могут угрожать здоровью и жизни зараженного, сообщает «Лента.ру».

Джерардо повезло, так как врачи успели вовремя извлечь паразита из его мозга. Сейчас он восстанавливается после операции и планирует вернуться к работе. Его самочувствие заметно улучшилось, и головные боли больше не беспокоят.

В ноябре 2019 года сообщалось о мужчине, который на протяжении нескольких лет жил с червем в глазу и не замечал его. Врачи неоднократно осматривали мужчину, однако не могли поставить ему верный диагноз.