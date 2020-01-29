К 10-летию «Траффик» показал концерт гастрольного уровня

«Идея рождается…»: танцевальный спектакль под таким таинственным названием приготовил самый экстравагантный хореографический коллектив Благовещенска — «Траффик». Этот концерт оказался самым технически сложным за все 10 лет. Публика отметила, что получился спектакль высокого гастрольного уровня.

Огромный стул, как из сказки про Гулливера возносит маленького человека над всеми, а потом вдруг он же становится местом его заточения. Или мировая паутина коварных соцсетей, в которых так легко запутаться. Накал страстей в этом номере ровно такой же, как и в сцене с корабельными канатами оперы «Юнона и Авось», которую на этом же месте не так давно показывал театр Юрия Рыбникова. От психологической качки зал, действительно, порой сильно «штормит».

Драматизм человеческих отношений, заложенный в танцевальный спектакль, идентичен когда-то пережитым эмоциям, признается художественный руководитель студии танца «Траффик» Елена Соловьева. Потому что танец — это всегда рассказ, а у «Траффика» он всегда о чувствах.

«Самые хорошие идеи приходят, когда тебе либо очень хорошо, либо когда очень плохо. По-другому не бывает», — пожимает плечами художественный руководитель Елена Соловьева. И действительно, так происходит у многих творческих людей — когда чувства обнажены.

Чувственные идеи помог облечь в сценическое действо Центр свадебного сервиса и его приглашенный режиссер Вера Говорова, которая работает на Дальний Восток и Казахстан. Над спектаклем работали очень кропотливо, и прежде всего, в техническом плане: впервые на сцене было так много реквизита, а по бокам были установлены огромные LED-экраны. С оборудованием помогла компания Константина Фатьянова. Они значительно расширяли пространство, периодически уводя историю то в виртуальное общение, то взрывая зал ярким клипом.

Но главное — Вера Говорова выстроила танцевальный спектакль в формате документального фильма, в котором педагоги делились своими секретами в интервью на большом экране. Секретами сотворения идей.

«Одно простое правило: делай то, что ты хочешь, делай то, что ты любишь. Твори то, что тебе хочется», «сидишь, и тебе в голову приходит какая-то идея, и ты быстренько начинаешь ее воплощать», «надо много смотреть вокруг, внимательно наблюдать, в том числе много чего могут своим поведением подсказать дети» — именно так приходят идеи хореографам «Траффика».

В слова облекала переживания благовещенская поэтесса Галина Панкрац, как из ларца доставая коллекцию чувств и пороков: радость и зависть, надежду и отчаяние, и конечно, любовь. Она в любой истории — всепобеждающая.

«Я снял с поверхности, потому что тема очень понятна. Человек, который не рождает идеи, ему надо это додумывать. А тут когда с утра до вечера только этим и занимаешься, то на монтажном столе, то на набросках карандашом, то на фотографиях, поэтому было несложно», — рассказал благовещенский фотограф, художник, сценарист, режиссер Олег Семенец, также принявший участие в концерте.

Спектакль прошел в первом отделении, во втором были самые яркие номера этих 10 лет. Многие поражали воображение. В общей сложности, зрители увидели почти 20 номеров. Уникальный почерк студии танца «Траффик» выделяет ее из всех танцевальных коллективов Приамурья. На юбилейном концерте танцевал «взрослый» состав — около 40 человек, было много сложных элементов и поддержек, отчего спектакль смотрелся очень выигрышно.

С юбилейным днём рождения «Трафик» поздравили министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова, заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько, и.о. начальника управления культуры Валентина Мищенко и генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова. Надежда Доргунова вручила Елене Соловьевой благодарность губернатора Амурской области и почетную грамоту министерства культуры и национальной политики. Виктория Хопатько — сертификат на обучение на сумму 150 тысяч рублей, а Надежда Багрова подарила студии сертификат на приобретение оборудования на сумму 50 тысяч рублей.

Благодарность министра культуры и национальной политики Амурской области получили руководитель детской студии «Траффик» Мария Судакова и хореограф Никита Попов. Почетную грамоту управления культуры администрации Благовещенска вручили балетмейстерам Ирине Махоньковой, Виктории Новиковой, Елене Клемес. Также было вручено несколько благодарственных писем.

«Десять лет, да. Обычно подводят итоги, но я не люблю этого делать. Все, что сделано, то сделано. Надо идти вперед и не оглядываться. Важно, чтобы ты каждый год не был на том же месте или на ступеньку ниже. Это страшно. Надо идти вперед и вверх, и мне кажется, у нас это получалось», — рассказала Елена Соловьева.

Студия танца «Траффик» была основана в 2009 году. Бессменным руководителем творческого коллектива является Елена Соловьева. На сегодняшний день в ней обучается 260 ребят. «Траффик» ежегодно принимает участие в разных межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, коллектив — участник городских и областных концертов и праздничных мероприятий.

18 апреля студия современного танца приглашает зрителей на традиционный отчетный концерт, в котором примут участие взрослый и детский составы, а также родители воспитанников – новый коллектив Family danсе. Больше фото и видео - в блоге Культпросвет.