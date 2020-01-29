Холдинги миллиардеров Вексельберга и Дерипаски будут бороться за аэропорт Благовещенска

В конкурсе на передачу аэропорта Благовещенска в концессию на 30 лет планируют участвовать все три российских аэропортовых холдинга: структуры «Аэропортов регионов» Виктора Вексельберга, «Базового элемента» Олега Дерипаски и «Новапорта» Романа Троценко. Все три претендента работают с конкурсной документацией.

Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к разным холдингам, и два человека, близких к участникам переговоров с Амурской областью.

Сейчас Благовещенский аэропорт принадлежит областному ГУПу. По данным Росавиации, Благовещенск – 38-й по трафику среди российских аэропортов. В 2019 году пассажиропоток в нем вырос на треть – до 560 000 человек.

Как сообщало Амур.инфо, первый этап конкурсного отбора концессионера, который займется реконструкцией Благовещенского аэропорта и строительством международного терминала закончится в январе 2020 года. Затем до лета в правительстве Амурской области рассмотрят предложения инвесторов, на основании которых выберут победителя, который займется реализацией проекта.

Решение модернизировать аэропорт Игнатьево, используя концессионное соглашение, в правительстве Амурской области приняли в январе 2019 года. Такая форма договора позволила минимизировать риски. Преимущество концессионного соглашения объясняют тем, что государство не теряет контроль и управление объектом. Стороны договора четко расписывают варианты управления.

Концессионер, который займется Благовещенским аэропортом, обновит и модернизирует действующий терминал внутренних авиалиний, грузовой комплекс, а также реконструирует привокзальную площадь, расширит парковочную зону, построит международный терминал, при этом не нарушив архитектурный ансамбль сооружения.

Предусмотрены разные варианты поддержки инвестора. Они помогут ему снизить налоговые затраты, вложить больше средств в развитие аэропорта. Кроме этого, кредитные средства будущему инвестору проекта готовы предоставить Внешэкономбанк и Фонд развития Дальнего Востока. Соглашение об этом было подписано на Восточном экономическом форуме.

В августе 2019 года в Благовещенске начали строить новую взлетно-посадочную полосу. В том же месяце губернатор Амурской области Василий Орлов отмечал на заседании правительства, что реконструкцию терминала Благовещенского аэропорта должны завершить до окончания ремонта взлетно-посадочной полосы, так как эти два объекта связаны друг с другом.