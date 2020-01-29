По итогам 2019 года товарооборот Хэйхэ с РФ сократился более чем на 16 процентов

По итогам 2019 года товарооборот Хэйхэ с Россией составил 3,4609357 миллиарда юаней (почти 499 миллионов долларов США). Это на 16,49 % меньше, чем по итогам 2018 года.

При этом импорт из России в Хэйхэ составил 2,4897429 миллиарда юаней (358,9 миллиона долларов США), что на 24,37 % меньше, чем годом ранее, а экспорт из Хэйхэ в Россию составил 971,1928 миллиона юаней (140 миллионов долларов США), что на 13,95 % больше, чем в 2018 году.

Товарооборот Хэйхэ с Россией составляет 89,54 % всего внешнего товарооборота соседнего с Благовещенском китайского города. Общий внешний товарооборот города составил 3,8650508 миллиарда юаней (557 миллионов долларов США), что на 13,23 % меньше, чем годом ранее. По внешнему товарообороту Хэйхэ занимает 7 место в провинции Хэйлунцзян после Дацина, Муданьцзяна, Харбина, Цзямусы, Цицикара и города Суйхуа, пишет Biang.ru.

По итогам 2019 года значительно сократился импорт продовольствия из России. Он составил всего 365 000 тонн общей стоимостью в 804,2183 миллиона юаней (115,9 миллиона долларов США), что соответственно на 25,47 % и 15,48 % меньше, чем годом ранее. При этом импорт российской сои составил 345 200 тонн общей стоимостью в 788,4384 миллиона юаней (113,6 миллиона долларов США), что соответственно на 19,04 % и 12,41 % меньше, чем годом ранее.

Также сократился импорт древесины из России. Он составил по итогам 2019 года 347 200 кубометров стоимостью в 303,9239 миллиона юаней (43,8 миллиона долларов США), что соответственно на 41,02 % и 37,73 % меньше, чем годом ранее.

В 2019 году из России через Хэйхэ в Китай поступило 3,118 миллиарда кВт/ч электроэнергии общей стоимостью в 951,057 миллиона юаней (137,1 миллиона долларов США), что соответственно меньше на 0,12 % и 3,79 %, чем в 2018 году.

Также сократился импорт сельхозпродукции и побочной продукции. Он составил по итогам 2019 года 981,3575 миллиона юаней (141,4 миллиона долларов США), что на 16,42 % меньше, чем в 2018 году.

По итогам 2019 года значительно вырос экспорт через Хэйхэ в Россию и в другие страны продукции машиностроения и электроники. В минувшем году было вывезено продукции машиностроения на 1,0137164 миллиарда юаней (146,14 миллиона долларов США), что на 27,43 % больше, чем годом ранее. В том числе было экспортировано 259 автомобилей общей стоимостью в 79,2255 миллиона юаней (11,4 миллиона долларов США), что соответственно на 63,92 % и 57,18 % больше, чем годом ранее.

Также увеличился объем экспорта сельхозпродукции (овощей и фруктов) из Хэйхэ в Россию. По итогам года он составил 232,0315 миллиона юаней (33,4 миллиона долларов США), что на 6,66 % больше, чем годом ранее.

Сократился экспорт одежды из Хэйхэ в Россию. По итогам 2019 года он составил 403 500 юаней, что на 14,88 % меньше, чем в 2018 году.

Кроме того, по итогам 2019 года сократился объем мелкой приграничной торговли Хэйхэ с Россией. Он составил 3,1299882 миллиарда юаней (451,1 миллиона долларов США), что на 17,58 % меньше, чем годом ранее.