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29января
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сегодня, 09:43 13

Дальневосточный полпред Юрий Трутнев будет курировать и Северный Кавказ

Дальневосточный полпред Юрий Трутнев будет курировать и Северный Кавказ
Фото: dfo.gov.ru

Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Информация об этом опубликована на сайте кабинета министров. Полномочия дальневосточного полпреда Юрия Трутнева расширены.

Помимо Дальнего Востока и Арктики, Юрий Трутнев будет заниматься государственной политикой «в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа», говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Ранее при формировании нового состава правительства России министерство по делам Северного Кавказа было упразднено.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Логично.

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    прокуратор

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Всех бывших пристроили?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Так выпьем же за нас, за вас и за Северный Кавказ...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Не разорвётся?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ЦунайЛогично.


    объединить!?

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Козлов вместе с Трутневым будет Северный Кавказ развивать?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Теперь и Северному Кавказу придёт маленький пушной зверёк. (

    Как тяжко ВВП с ценными кадрами!

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Кстати, вроде как экс-прокурора Чайку назначили недавно полпредом на Северном Кавказе. Что-то не срослось?

    https://www.rbc.ru/politics/22/01/2020/5e2815b69a7947f22c567d07

    Или у Путина и Мишустина разные полпреды?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Регионы то рядом, всего 12 000 км...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    nerro

    Кстати, вроде как экс-прокурора Чайку назначили недавно полпредом на Северном Кавказе. Что-то не срослось?

    https://www.rbc.ru/politics/22/01/2020/5e2815b69a7947f22c567d07

    Или у Путина и Мишустина разные полпреды?



    Тоже интересно. Или Чайка "передумал"?

  • Айнура

    Айнура
    56 минут назад

    nerroКстати, вроде как экс-прокурора Чайку назначили недавно полпредом на Северном Кавказе. Что-то не срослось?

    https://www.rbc.ru/politics/22/01/2020/5e2815b69a7947f22c567d07

    Или у Путина и Мишустина разные полпреды?


    Чайка - полпред на Северном Кавказе. Трутнев будет курировать Северный Кавказ, как вице-премьер, одновременно являясь полпредом ДВ и Арктики.

    Заголовок новости "кривой", но из текста всё понятно.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    38 минут назад

    nerroКозлов вместе с Трутневым будет Северный Кавказ развивать?


    Ага, МинВостокКавказАртикРазвития.

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