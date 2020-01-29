Дальневосточный полпред Юрий Трутнев будет курировать и Северный Кавказ

Фото: dfo.gov.ru

Председатель российского правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Информация об этом опубликована на сайте кабинета министров. Полномочия дальневосточного полпреда Юрия Трутнева расширены.

Помимо Дальнего Востока и Арктики, Юрий Трутнев будет заниматься государственной политикой «в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа», говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Ранее при формировании нового состава правительства России министерство по делам Северного Кавказа было упразднено.

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#Дальний Восток #российская власть

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Наталья Храмова