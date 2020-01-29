Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:34 0

В Амурской области хотят установить памятник Циолковскому

В Амурской области хотят установить памятник Циолковскому
Фото: sv_levickiy

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий обратился к подписчикам своего инстаграм-аккаунта с вопросом – где разместить памятник основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому. На выбор предлагаются три варианта.

«Администрация ЗАТО Циолковский прорабатывает возможность установки памятника К.Э. Циолковскому, в связи с этим проводится опрос с целью определения места установки памятника», – говорится в сообщении. Пока рассматриваются три варианта: аллея возле культурно-досугового центра «Восток»; парк Победы, расположенный между храмом и спортивной школой; двор гостиницы «Амур». Плюс один вариант – альтернативный.

Предложения принимаются в инстаграм-аккаунте главы администрации sv_levickiy, либо на горячую линию по номеру +7-914-040-38-98. Кроме того, можно проголосовать, используя урны для голосования. Их установили в КДЦ «Восток» и здании администрации ЗАТО Циолковский. Прием голосов продлится до 29 февраля.

Планируется, что высота фигуры ученого составит 5 метров, высота постамента – 6,5 метра.

Просмотров всего: 317

#память #Циолковский

распечатать


Общество

Амучане могут увековечить память о своих родственниках-героях
Общество

В Благовещенске увековечат память Героя Советского Союза Юрия Кузнецова
Общество 3

В Благовещенске простились с Юрием Кузнецовым (фото, видео)
Общество 4

В Приамурье день снятия блокады Ленинграда отметят квестом, спектаклем и акциями

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь