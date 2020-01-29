В Амурской области хотят установить памятник Циолковскому

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий обратился к подписчикам своего инстаграм-аккаунта с вопросом – где разместить памятник основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому. На выбор предлагаются три варианта.

«Администрация ЗАТО Циолковский прорабатывает возможность установки памятника К.Э. Циолковскому, в связи с этим проводится опрос с целью определения места установки памятника», – говорится в сообщении. Пока рассматриваются три варианта: аллея возле культурно-досугового центра «Восток»; парк Победы, расположенный между храмом и спортивной школой; двор гостиницы «Амур». Плюс один вариант – альтернативный.

Предложения принимаются в инстаграм-аккаунте главы администрации sv_levickiy, либо на горячую линию по номеру +7-914-040-38-98. Кроме того, можно проголосовать, используя урны для голосования. Их установили в КДЦ «Восток» и здании администрации ЗАТО Циолковский. Прием голосов продлится до 29 февраля.

Планируется, что высота фигуры ученого составит 5 метров, высота постамента – 6,5 метра.