Победители соревнований по ушу-саньда в Благовещенске представят ДФО в Москве

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В Благовещенске прошли первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа по ушу-саньда. Спортсмены, показавшие лучшие результаты на этих соревнованиях, будут представлять ДФО в Москве. Там с 27 марта по 3 апреля состоятся первенство и чемпионат России.

Благовещенск принимает окружные соревнования около семи лет подряд. Один из участников Иван Никифоров рассказал, что в ушу-саньда он пришел из бокса год назад. За это время неоднократно участвовал в состязаниях как по саньда, так и по К1. Последние давались легче, так как в них не применяется борцовская техника.

«Перед соревнованиями ставили акцент именно на борьбу, потому что это у меня самое слабое звено. Готовился. Проводил по 2-3 тренировки в день, следил за режимом сна и питания», – говорит Иван.

В первенстве и чемпионате ДФО принимали участие бойцы с 13 лет. Те, кто этого возраста не достиг, участвовали в первенстве области – оно проходило параллельно. В том числе – семилетняя Александра.

«Каждый раз волнение захлестывает. Ребенок не так переживает, как я. Еще нам везет в том, что девочек мало этого возраста, поэтому мы из одного клуба друг с другом выступаем. Но все равно волнение. Вот вчера накануне боя по ней было видно, что переживает», – рассказала мама Александры Нина Юшина.

На спортсменах надета защитная экипировка, а судьи следят за тем, чтобы они не переходили на запрещенную технику. Оценка бойцов проводится с помощью специальных пультов, сообщает в Инстаграме министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

«Это система ПАСС – программа автоматического судейства саньда. На сегодняшний день этой программой пользуются в Дагестане, опять же, это наш программист написал ее, и мы отослали туда. В СФО тоже такая программа есть. Больше аналогов нет. Это очень удобно. Во-первых, судья старший видит, какие баллы выставляют за спортсменов и как, соответственно, судятся соревнования», – рассказал главный судья соревнований Максим Шедько.