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29января
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сегодня, 08:40 3

В Китае разработана вакцина против коронавируса

В Китае разработана вакцина против коронавируса
Фото: pixabay.com

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

«Мы уже создали вакцину, но потребуется длительное время для тестирования лекарства на животных», – заявил профессор Юэн Квок-Юнг.

По словам гонконгского профессора, тестирование на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях – по крайней мере еще один год.

Исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Таким образом,, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающим пневмонию.

Ранее сообщалось, что госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stermina утвердили проект по разработке мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее обычного препарата. Также главный научный сотрудник американской компании Johnson&Johnson (J&J) Пол Стоффелс заявил, что ведется активная разработка вакцины против коронавируса, и препарат может быть готов уже в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости

Число умерших от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса – 2019-nCoV, по последним данным, достигло 106 человек, заболевших уже более 4,5 тысячи. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии. Власти КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных, поскольку именно они могли быть первоисточником нового заболевания, многие города закрыли на карантин.

Амурская область подготовилась к возможному распространению коронавируса в регионе.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае #таможня

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Комментарии
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  • mm_Лёха Дмитриев

    mm_Лёха Дмитриев
    33 минуты назад

    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

  • inoy

    inoy
    24 минуты назад

    третий день ошибки..... в заголовках, редактор в отпуске??

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад

    inoy

    третий день ошибки..... в заголовках, редактор в отпуске??



    Нет у них выпускающего редактора, нет у них и корректора.



    А новости пишут гастарбайтеры-фрилансеры на бегу и на коленке.



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