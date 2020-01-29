В Китае разработана вакцина против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

«Мы уже создали вакцину, но потребуется длительное время для тестирования лекарства на животных», – заявил профессор Юэн Квок-Юнг.

По словам гонконгского профессора, тестирование на животных может занять месяцы, а клинические испытания на людях – по крайней мере еще один год.

Исследователи модифицировали вакцину против обычного гриппа, добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Таким образом,, новая вакцина может препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающим пневмонию.

Ранее сообщалось, что госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stermina утвердили проект по разработке мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее обычного препарата. Также главный научный сотрудник американской компании Johnson&Johnson (J&J) Пол Стоффелс заявил, что ведется активная разработка вакцины против коронавируса, и препарат может быть готов уже в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости

Число умерших от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса – 2019-nCoV, по последним данным, достигло 106 человек, заболевших уже более 4,5 тысячи. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии. Власти КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных, поскольку именно они могли быть первоисточником нового заболевания, многие города закрыли на карантин.

Амурская область подготовилась к возможному распространению коронавируса в регионе.