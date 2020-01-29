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29января
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Выбор читателей за 28 января

Выбор читателей за 28 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 28 января.

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса в Балтиморе разработал сервис с постоянно обновляющейся статистикой распространения коронавируса. Онлайн-карта в режиме реального времени приводит данные о случаях заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию нового типа, и летальных исходах.

По временному коридору в Благовещенск из Хэйхэ въехало больше 200 человек (видео)

Российские туристы возвращаются из Хэйхэ по временному коридору, организованному через пункт пропуска Хэйхэ – Благовещенск. По данным на 13:20 28 января въехало 213 человек. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено.

Благовещенцы, разрушившие ледовые скульптуры, извинились за свой поступок (видео)

19-летние благовещенцы Иван Чебеняев и Татьяна Сошенко, которые разрушили ледовые фигуры в снежном городке Благовещенска, принесли публичные извинения за свой поступок. Интервью у молодых людей взял журналист Сергей Логвинов.

В Свободном женщина принесла в банк 100 тысяч поддельных рублей

В Свободном в одном из филиалов банка сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники банка сообщили экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, что к ним обратилась женщина. Она хотела произвести банковскую операцию с денежными купюрами номиналом 5 000 рублей с признаками подделки.

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#Обзор #интернет #СМИ

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