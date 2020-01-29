Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:27 6

Главу Чувашии, «дрессировавшего» пожарного, исключили из «Единой России»

Главу Чувашии, «дрессировавшего» пожарного, исключили из «Единой России»
Фото: twitter.com

Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, который «дрессировал» пожарного, исключен из «Единой России». Решение принял президиум генерального совета партии.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», – говорил об инциденте секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Ранее партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева за нарушение этических норм.

Ответственный секретарь комиссии, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отмечал, что Михаил Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек, пишет ER.ru.

«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности. Это последовательная работа партии по очищению», – говорил Евгений Ревенко.

Просмотров всего: 752

#происшествия

распечатать


Происшествия 10

В Свободном женщина принесла в банк 100 тысяч поддельных рублей
Происшествия 1

Соцсети: в Приамурье пассажир угнал автомобиль такси и попал в ДТП (видео)

Происшествия

Серьезный пожар произошел в Чигирях (видео)

Происшествия

Троих жителей Благовещенска будут судить за подставные ДТП и получение страховки

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • mm_Лёха Дмитриев

    mm_Лёха Дмитриев
    31 минута назад

    Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

  • inoy

    inoy
    21 минута назад

    и снять с поста...

  • alex 3

    alex 3
    16 минут назад

    там не только из партии надо исключать, но и медицинскую комиссию назначать, включая нарколога и психиатра.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Куда же он теперь партийные взносы платить будет? (

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 минуты назад

    А почему Жириновского не исключают за "чванство и барские замашки"?

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    4 минуты назад

    У нас здесь тоже кое кого не мешало бы исключить. Пусть идет в школу,как раньше преподавать. Хотя не знаю,если она с людьми так общается,как она в школе преподавала.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь