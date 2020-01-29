Главу Чувашии, «дрессировавшего» пожарного, исключили из «Единой России»

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«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», – говорил об инциденте секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Ранее партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева за нарушение этических норм.

Ответственный секретарь комиссии, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко отмечал, что Михаил Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек, пишет ER.ru.

«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности. Это последовательная работа партии по очищению», – говорил Евгений Ревенко.