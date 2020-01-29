Гороскоп 29 января: Водолеи почувствуют гармонию, Раков могут обмануть

Восход Солнца: 08:09

Заход Солнца: 17:16

Солнце в Водолее.

Овен. Противоречивый день. Радости и невзгоды в этот день будут чередоваться. Домашние проблемы и хлопоты могут изменить ваше настроение к худшему. Не идите на компромисс с совестью: можете потерять много верных друзей.

Телец. Энергетический подъем скажется на работоспособности Тельцов. Вы можете получить поддержку начальства в реализации своих планов. Не следует откладывать решение важных вопросов. С сегодняшнего дня начинайте действовать серьезно и напористо.

Близнецы. Благоприятный день для общения, заключения брака, семейных отношений, любовных приключений. Не исключено, что женщины-Близнецы сегодня смогут блеснуть в обществе, быть в центре внимания. Мужчин-Близнецы ожидают финансовые потери, связанные скорее всего с неуемным стремлением к риску.

Рак. День тяжелый, чреватый неприятностями и ошибками в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Вероятны обман или неверная информация. Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью.

Читайте также

Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля: у Львов стремление к свободе, Козерогам пора перейти к действиям

Лев. Противоречивый день. Всякое общение может привести к отрицательным результатам. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Ссора может разрастись до полного разрыва отношений. В сфере профессиональной деятельности руководствуйтесь здравым смыслом и практическим опытом.

Дева. Неблагоприятное стечение обстоятельств или происки недоброжелателей могут заставить вас бросить все силы на защиту своих принципов. Постарайтесь сдерживать эмоции и избегать разговора на повышенных тонах. Это может не только отрицательно сказаться на вашем авторитете и продвижении по служебной лестнице, но и стать причиной ощутимых финансовых потерь.

Весы. Тяжелый, опасный день. Неудачи могут преследовать с самого утра. Вероятно, мужчинам-Весам сделают заманчивое предложение, но не спешите давать согласие: результат может быть весьма сомнителен. Женщинам-Весам будет трудно победить в себе страх и сомнение.

Скорпион. Сегодня у Вас появится возможность блеснуть талантами и способностями. Однако, это может случиться только при условии полной готовности к работе. Принимая решения, будьте осторожны. Необходимо разумно распределить силы, чтобы довести начатое дело до конца. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями.

Читайте также

Гороскоп на январь 2020 года: Львам стоит научиться слушать, Водолеи продвинутся по карьерной лестнице

Стрелец. День, благоприятный для организационных и реорганизационных мероприятий. Можно решать насущные вопросы, касающиеся кадров, оборудования, расширения территории. Подчиненным лучше вести себя скромно, сейчас желательно полностью подчиниться воле начальства.

Козерог. Тяжелый и опасный день, отмеченный неуверенностью в собственных силах, расщеплением сознания, обманами, отравлениями. Негативные тенденции дня можно снизить только духовным и нравственным очищением. Ограничьте общение и не принимайте серьезных решений.

Водолей. Сегодня благоприятно проявлять активность и фантазию. В отношениях с близкими - гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник.

Рыбы. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные. Благоприятный день для коллективных действий, совместных мероприятий.

Астролог: Вальдемар Небоходцев