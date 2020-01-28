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28января
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В Благовещенск из Хэйхэ по временному коридору прибыли 239 человек

В Благовещенск из Хэйхэ по временному коридору прибыли 239 человек
Фото: amurobl.ru

В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ вернулись 239 человек. В течение дня пункт пропуска Благовещенск пересекли российские туристы и 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в РФ.

Ранее сообщалось о возвращении из Хэйхэ 213 человек.

По информации амурского управления Роспотребнадзора, в течение дня у досмотренных граждан не было выявлено клинических проявлений заболеваний. С подозрением на острый аппендицит российская туристка была госпитализирована службой скорой медицинской помощи в Благовещенскую городскую клиническую больницу.

Договоренность об открытии временного коридора удалось достигнуть 27 января в ходе переговоров российской и китайской сторон.

«После того как Народное правительство Хэйхэ уведомило нас о продлении перерыва в работе пункта пропуска Хэйхэ в связи с празднованием китайского Нового года, к нам на горячую линию поступили десятки звонков от граждан, которые не смогли вернуться в Россию 27 января. В основном это были люди, возвращающиеся из отдаленных территорий Китая. Кто-то ехал после рабочей командировки или обучался в КНР. Несколько семей навещали родственников в центральных провинциях Китая. Ситуацию также осложняло то, что среди граждан была российская девушка с подозрением на острое воспаление аппендикса. Китайская сторона оказала содействие в данном вопросе, и уже сегодня к обеду основное количество пассажиров прошло через временный коридор с учетом усиленных санитарно-эпидемиологических требований», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Она отметила, что временный коридор – это вынужденная разовая мера, организованная по многочисленным просьбам граждан РФ, находящихся в Хэйхэ.

Также по просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор через пункт пропуска Благовещенск, по которому вернуться в Китай из России смогли 33 гражданина КНР.

Пункт пропуска Хэйхэ приостановил работу до 31 января. В связи с этим всем гражданам РФ необходимо обратить внимание на изменение в распорядке работы пункта пропуска и по возможности скорректировать маршрут движения через другие международные пункты пропуска, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

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