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28января
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сегодня, 19:08 0

С космодрома Восточный могут запустить космический буксир

С космодрома Восточный могут запустить космический буксир
Фото: архив Амур.инфо

Роскосмос планирует в 2030 году запустить на орбиту космический буксир с ядерной энергодвигательной установкой. Об этом говорится в презентации первого замгендиректора госкорпорации Юрия Урличича на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике «Королевские чтения».

«Запуск КА (космического аппарата – Прим. ред.) с ЯЭУ (ядерной энергоустановкой – Прим. ред.), проведение его летных испытаний (2030 г.)», – цитирует презентацию РИА Новости.

После этого планируется приступить к его серийному производству и коммерческому использованию.

Ранее Роскосмос сообщал о завершении первого проекта по созданию уникального космического буксира – транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) – на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, предназначенного для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на планетах. Технический комплекс для подготовки спутников с ядерным буксиром намечено построить на космодроме Восточный и ввести в эксплуатацию в 2030 году.

Проект создания ТЭМ на основе ЯЭДУ мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Он выполнялся в России с 2010 года. Заявленная цель проекта – обеспечить лидирующие позиции в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, «качественно повышающих их функциональные возможности».

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#космодром #космос

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