Для амурчан, чье жилье после паводка нуждается в капремонте, подготовят перечень надежных подрядчиков

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28 января состоялось заседание правительства Амурской области, на котором обсудили помощь гражданам, чье жилье пострадало в результате паводка 2019 года. Так, для амурчан, жилье которых после паводка нуждается в капитальном ремонте, подготовят перечень надежных подрядчиков и организуют выездную торговлю стройматериалами.

Как сообщила министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева, в настоящее время заявления и документы для получения поддержки подали 768 граждан, в том числе: 256 – на предоставление выплаты на приобретение или строительство жилого помещения; 512 – на предоставление выплаты на капитальный ремонт жилого помещения.

В 2019 году из федерального бюджета для оказания помощи пострадавшим от паводка Приамурье получило 459 миллионов рублей, из них: на проведение капитального ремонта – 86,4 миллиона, на приобретение жилья – 372,8 миллиона.

Указанные средства направлены на специальные счета граждан, открытые в кредитных организациях: 163 гражданам – на приобретение жилых помещений, 302 гражданам – на осуществление капитального ремонта жилья.

Сейчас пострадавшие амурчане активно выбирают и приобретают новое жилье. Помощь им в этом оказывают кураторы от органов местного самоуправления, специалисты соцзащиты, а также Амурское ипотечное агентство. С ним 30 семей заключили договоры, заполнив анкеты, где указали основные требования к новому жилью – вид жилья, площадь, населенный пункт и другие. Четыре семьи уже приобрели жилье, в стадии оформления документов находятся семь, остальные подбирают варианты.

Активные работы по проведению капремонта запланированы на начало весны, когда температура позволит проводить внешние работы, говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области.

«Министерство строительства и архитектуры Амурской области сейчас готовит список строительных организаций, которые смогут качественно выполнить все необходимые работы, чтобы гражданам было легче сориентироваться в предложениях. Кроме того, прорабатываем вопрос с предпринимателями об организации выездной торговли стройматериалами. Особое внимание будет уделено тому, чтобы не допустить спекулятивного завышения цен», – сказал министр строительства и архитектуры региона Игорь Карзунин.