Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:06 2

В Приамурье в 2019 году ввели в эксплуатацию больше жилья, чем в 2018-м

В Приамурье в 2019 году ввели в эксплуатацию больше жилья, чем в 2018-м
Фото: pixabay.com

По оперативным данным, в 2019 году в Амурской области ввели в эксплуатацию 2 994 квартиры общей площадью 176,2 тысячи квадратных метров. Это 111 % к уровню 2018 года (158,7 тысячи квадратных метров).

Среди территорий Приамурья по вводу жилья лидирует городской округ Благовещенск, где введено 48 % всего жилья. В числе лидеров также городской округ Свободный – 16,1 % и Благовещенский муниципальный район – 14,5 %.

При общей положительной динамике ввода жилья в целом по области, на 15 территориях ввод жилья по сравнению с соответствующим периодом 2018 года снизился.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 263 квартиры общей площадью 32 тысячи квадратных метров, или 87,3 % к уровню января-декабря 2018 года (36,7 тысячи квадратных метров). При этом доля индивидуального домостроения составила 18,2 %. На 17 территориях ввод жилья производился только индивидуальными застройщиками, пишет Амурстат.

Строительство жилья, как и в предыдущие годы, преимущественно велось в городской местности – 76,4 % общего объема (год назад – 78,3 %), в сельской местности – 23,6 % (21,7 %).

Просмотров всего: 40

#строительство

распечатать


Общество 2

В 2020 году в Амурской области обновят 217 домов по программе капремонта
Общество 7

Суд разрешил продолжить строительство торгового комплекса в центре Благовещенска

Общество 12

Благовещенцы и чиновники вместе выберут идеи развития участка набережной
Общество 4

На Восточном построят монтажно-испытательный корпус под лунные корабли
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    30 минут назад

    Хорошая новость для потенциальных дольщиков. Ожидал меньше, чем указано (176 тысяч). Подождем результатов следующего и 2022 года. Если законодательство и практика работы властей не изменится, то , вероятнее всего, будет меньше показатель.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    28 минут назад

    Ну и надо помнить, что результат 2019 года - задел 2017 года. Тогда о реформе долевого строительства только "начинали разговаривать".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь