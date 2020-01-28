В Приамурье в 2019 году ввели в эксплуатацию больше жилья, чем в 2018-м

По оперативным данным, в 2019 году в Амурской области ввели в эксплуатацию 2 994 квартиры общей площадью 176,2 тысячи квадратных метров. Это 111 % к уровню 2018 года (158,7 тысячи квадратных метров).

Среди территорий Приамурья по вводу жилья лидирует городской округ Благовещенск, где введено 48 % всего жилья. В числе лидеров также городской округ Свободный – 16,1 % и Благовещенский муниципальный район – 14,5 %.

При общей положительной динамике ввода жилья в целом по области, на 15 территориях ввод жилья по сравнению с соответствующим периодом 2018 года снизился.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 263 квартиры общей площадью 32 тысячи квадратных метров, или 87,3 % к уровню января-декабря 2018 года (36,7 тысячи квадратных метров). При этом доля индивидуального домостроения составила 18,2 %. На 17 территориях ввод жилья производился только индивидуальными застройщиками, пишет Амурстат.

Строительство жилья, как и в предыдущие годы, преимущественно велось в городской местности – 76,4 % общего объема (год назад – 78,3 %), в сельской местности – 23,6 % (21,7 %).