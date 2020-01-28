В Благовещенске выберут новую рок-звезду

В ОКЦ выберут победителя музыкального проекта New Rock Star. Девять финалистов конкурса подготовили итоговый концерт, в который войдут произведения отечественной и зарубежной классики рока.

В субботу, 1 февраля, в малом зале Общественно-культурного центра состоится гала-концерт музыкального проекта New Rock Star. В нем примут участие конкурсанты, достойно боровшиеся за почетное звание «новой рок-звезды Благовещенска» и денежный приз. Начало мероприятия в 17:00, сообщает управление культуры администрации города Благовещенска.

Музыкальный проект New Rock Star проводится в Общественно-культурном центре уже в третий раз. Конкурс всегда собирает множество людей, увлеченных музыкой. На кастинг в сентябре 2019 года заявились более 30 вокалистов. Девять из них получили путевки в финал.

На протяжении пяти месяцев с участниками проекта работали наставники – руководители вокальных коллективов Общественно-культурного центра. К финальному концерту они подготовили итоговые номера, которые исполнят вместе с популярными благовещенскими рок-командами, такими как Кontrabanda, Suvorov, «Сон Менделеева». Музыканты представят на сцене лучшие образцы отечественной и зарубежной классики рока.

Оценивать мастерство вокалистов будут известные рок-музыканты, ведущие и общественники Благовещенска.