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28января
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В медучреждениях Приамурья приготовили койки для больных с коронавирусом (видео)

В медучреждениях Приамурья приготовили койки для больных с коронавирусом (видео)

В областном правительстве состоялось заседание, на котором один из вопросов касался мер, принимаемых в Приамурье против коронавируса. Перед губернатором, который сейчас находится в командировке в Москве, отчитались министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова и заместитель председателя правительства Юлия Рябинина.

Евгения Жарновникова сообщила, что в случае распространения коронавируса, обнаружения подозрительных симптомов среди амурчан, в медицинских учреждениях готовы койки для приема больных. Так, в Благовещенской городской клинической больнице в инфекционном госпитале имеются 100 коек для взрослых, в областной инфекционной больнице – 80 для детей. В случае необходимости 111 коек готовы предоставить в провизорном госпитале, где наблюдаются люди с ОРВИ, на базе Амурской областной клинической больницы и 280 коек в детской областной клинической больнице.

Юлия Рябинина напомнила, что с 23 января в Амурской области введен режим повышенной готовности. Действует комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

В местах массового скопления рекомендован масочный режим. В качестве превентивных мер в областном правительстве планируют перенести некоторые культурно-массовые мероприятия. Туристическим компаниям, которых в Приамурье порядка 25, рекомендовано отменить туры в Китай.

Как сообщало Амур.инфо, 28 января между Хэйхэ и Благовещенском временно открыли таможенных переход. По последним данным границу в Благовещенск из Китая прибыли более 200 человек. В штатном режиме пункты пропуска на обоих берегах начнут работу с 1 февраля.

На благовещенском пункте пропуска дополнительно организован медицинский пост, чтобы граждане, пребывающие из КНР, в случае необходимости могли обратиться за медицинской помощью.

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#Альфа ТВ #здоровье

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