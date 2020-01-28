В 2020 году в Амурской области обновят 217 домов по программе капремонта

В Благовещенске состоялось заседание правительства Амурской области. Исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Дмитрий Шоплик доложил губернатору Василию Орлову о результатах деятельности организации.

За шесть лет Фондом выполнен ремонт в 573 домах на сумму 2,1 миллиарда рублей. Из них в 2019 году – 201 дом на сумму 920 миллионов рублей. В 143 домах были отремонтированы крыши, в 13 домах – внутридомовые инженерные системы; в одном доме обновили фасад. В 18 домах заменили 47 лифтов. Во всех отремонтированных домах живут более 14 тысяч человек.

«В течение 2019 года Фондом проведена работа по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. Всего в суды направлено 19,7 тысячи исковых заявлений на сумму 212,3 миллиона рублей, получено исполнительных листов на сумму 219,5 миллиона рублей, взыскано в 2019 году 96,8 миллиона рублей. По итогам девяти месяцев показатели по взысканию задолженности были лучшими среди Фондов ДФО, – рассказал Дмитрий Шоплик. – Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в 2019 году составил 99,4 %».

Руководитель Фонда капремонта сообщил, что по северным и центральным территориям Амурской области будет внедряться схема выставления собственникам помещений объединенной квитанции для оплаты услуг за потребленную электроэнергию и взносы на капитальный ремонт. Такая практика была успешно отработана в 2019 году в поселке городского типа Магдагачи и в Тынде.

Как сообщает правительство Амурской области, в 2020 году в регионе планируют отремонтировать 217 домов. На это потребуется 1,7 миллиарда рублей. Ремонту подлежат 84 крыши, 32 подвала и фундамента, в 76 домах нужно менять системы водоснабжения, в 73 – водоотведения, в 77 – теплоснабжения. Столько же домов нуждаются в замене системы электроснабжения. Ремонта ждут 10 фасадов и 28 лифтов.

«Фонд направил главам муниципальных образований обращение о возможности размещения выездного информационно-консультационного пункта. Наши специалисты абонентского и юридического отделов смогут на месте оказать адресную помощь собственникам помещений в многоквартирных жилых домах по вопросам организации проведения капитального ремонта», – отметил Дмитрий Шоплик.