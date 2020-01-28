Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте сломала ногу. Об этом она сообщила в своем Инстаграме 28 января.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы», – написала певица.

Также она уточнила, что у нее перелом лодыжки. Из-за травмы артистке пришлось перенести и отменить все концерты и спектакли, которые у нее должны были состояться в течение следующих 6 недель.

Сломала ногу Орбакайте в США, где она находится вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.

Поклонники и звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали певицу: «Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других», «Как жаль. Выздоравливайте скорее!», «Выздоравливайте, Кристина! Иногда жизнь нам выписывает тормоза! Может это Ваш ангел хранитель Вас оберегает! Так что отдохните!»