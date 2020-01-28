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28января
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сегодня, 17:17 1

Амурским железнодорожникам субсидировали покупку жилья

Амурским железнодорожникам субсидировали покупку жилья
Фото: ЗабЖД

В Амурской области три многодетные семьи железнодорожников получили безвозмезные субсидии на приобретение жилья. Всего в прошлом, 2019 году, 108 работников Забайкальской железной дороги получили корпоративную поддержку ОАО «РЖД». Общая субсидируемая часть ипотечных кредитов составила 229,3 миллиона рублей.

Для трех многодетных семей работников локомотивного депо Могоча, Шимановской дистанции пути, Белогорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки предоставлены три безвозмездные субсидии в размере 9,5 миллиона рублей.

Программа корпоративной поддержки ОАО «РЖД» предусматривает погашение компанией определенной части процентной ставки банка путем ежемесячного перечисления денежных средств на лицевой счет сотрудника.

На Забайкальской железной дороге для работников и молодых специалистов действует программа корпоративной поддержки при приобретении жилого помещения в собственность. Благодаря этому молодые специалисты могут оформить 2-процентную ипотеку без первоначального взноса. Работники ОАО «РЖД» имеют право на получение ипотеки с первоначальным взносом и процентной ставкой по кредиту от 4,5 процента годовых. Остальную часть погашает компания.

Многодетным и одиноким родителям, входящим в категорию работников основных профессий железнодорожного транспорта представляют безвозмездную помощь на приобретение жилья.

В 2018 году сотрудникам Забайкальской железной дороги были выданы 99 субсидируемых ипотечных кредитов более чем на 200 миллионов рублей.

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#работа #транспорт

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    1 час назад

    Ну и Х..й с ней!!!

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