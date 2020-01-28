В Благовещенском районе планируют создать приют для бездомных животных

Власти Благовещенского района планируют создать межмуниципальный приют для безнадзорных животных. Объект должен появиться на территории района летом 2020 года. Об этом Амур.инфо рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Бездомные животные терроризируют учеников школы в селе Чигири, когда те ходят на занятия. Об этом в редакцию Амур.инфо сообщают их родители.

«В последнее время практически каждый день, когда забираю ребёнка из школы, наблюдаю стаи бездомных собак на территории Чигиринской школы. Дети стали часто жаловаться, что их облаивают собаки у школы. Когда животные перейдут черту? Думаю, это вопрос времени, не дай бог. Прошу, пока не поздно, пока ещё не случилась очередная трагедия с детьми, принять соответствующие меры по отлову бездомных собак и ограждения территории Чигиринской школы от свободного проникновения собак. С уважением родители учеников Чигиринской школы», – сообщают амурчане.

Просьбы убрать с улиц бесхозных и агрессивных собак поступают в администрацию Чигиринского сельсовета. Животные свободно разгуливают не только возле местной школы, но и по всей территории Чигирей.

«Такая проблема есть не только около школы, а на всей территории села. Но полномочия на отлов собак есть только у Благовещенского района. Информацию, которая к нам поступает в отношении бродячих собак, мы сразу же переадресовываем на администрацию района, чтобы они могли планировать отлов. Обращений достаточно много. Инцидентов с укусами, слава богу, пока не было, но это не значит, что проблемы нет», – рассказала заместитель главы администрации Чигиринского сельсовета Елена Титова.

Между тем контракт на отлов безнадзорных животных на территории Благовещенского района, в частности в Чигирях, не заключен. Как рассказал глава района Евгений Седых, желающих не нашлось, хоть и велись переговоры с потенциальными исполнителями контрактов. Кроме того, помещать отловленных собак некуда.

«Отлов собак, конечно, планируется, но только после того, как мы создадим межмуниципальный приют на территории района. Его создание планируется ближе к лету, потому что процедура эта не быстрая. Сейчас нужно привести в соответствие документы и провести реконструкцию, так как с 1 января у нас действует новый закон по обращению с безнадзорными животными, а с 1 июля к приютам предъявляются новые требования. Соответственно, чтобы эти требования соблюсти, мы совместно с городом Благовещенском совместно этим занимаемся. Вопросы с отловом мы сейчас будем решать. У нас сесть организации, которые занимаются отловом в Благовещенске, будем просить их, чтобы помогли нам в этом вопросе», – пояснил Седых.