Журналист Амур.инфо принял участие в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале

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«Расследование причин китайского апокалипсиса» – такое название получил выпуск ток-шоу на Первом канале, в котором приняла участие журналист Амур.инфо Оксана Руденко. Запись программы состоялась в столице в понедельник вечером.

«Предполагалось, что я буду гостьей программы. Я думала, что смогу больше рассказать о нашей ситуации, о том, что чувствуют амурчане…Но по ходу прямого эфира сценарий перекраивали, так как разговоры затянулись, было много мнений и дискуссий, – рассказала Оксана Руденко. – Мне дали слово уже в конце. Пришлось уместить в 20 секунд основную мысль: люди переживают, что откроют границу и к нам начнут возвращаться китайцы».

Фото: скриншот видео

«У нас граница 700 метров, это река Амур. Рядом Китай, провинция Хэйлунцзян. На сегодня там 21 случай заражения, один случай летальный (по данным на 27 января, прим.ред.). Сейчас граница закрыта, и я могу сказать, что мы проводили опрос у нас на сайте, и 90 % высказались против открытия границы», – заявила в эфире журналист Амур.инфо.

Фото: скриншот видео

Коллегам Оксана рассказала, что от программы, посвященной новому коронавирусу, у нее осталось двоякое впечатление. «В целом мне показалось, что врачи – инфекционисты, вирусологи – сами между собой не могут договориться. Одни говорят, вирус не передается от человека к человеку, другие говорят – нет, он мутирует. Непонятно, насколько серьезна сейчас опасность для всего мира», – поделилась Оксана.

Посмотреть программу «Пусть говорят» в эфире Первого канала можно сегодня, 28 января, в 19:40.