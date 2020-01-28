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В Благовещенске выберут «Мисс УМВД–2020»

В Благовещенске выберут «Мисс УМВД–2020»
Фото: 28.мвд.рф

31 января в 18:30 в ДК профсоюзов в Благовещенске состоится конкурс «Мисс УМВД–2020». Мероприятие приурочено к 75-летию Победы. Вход свободный. Организатором выступает УМВД России по Амурской области.

В конкурсе принимают участие сотрудницы органов внутренних дел, в том числе слушатели центра профессиональной подготовки УМВД. Кандидатки оставляли заявки на участие, и в финал вышли пять девушек из разных подразделений города и области. Именно они будут бороться за звание «Мисс УМВД–2020». Кроме того, определятся обладательницы званий «Мисс обаяние УМВД–2020» (приз зрительских симпатий) и «Вице-мисс УМВД–2020».

Оценивать выступления участниц будет жюри, в составе которого представители органов внутренних дел и деятели культуры и искусства Амурской области.

Девушкам предстоит проявить себя в трех конкурсных испытаниях, которые также приурочены к 75-летию Победы: визитная карточка «Имя женщины – Победа», домашнее задание «К подвигу героев сердцем прикоснись», творческий конкурс «Бессмертно творчество Победы», сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Ну что ((( прийдётся участвовать (((

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