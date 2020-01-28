Суд разрешил продолжить строительство торгового комплекса в центре Благовещенска

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Арбитражный суд Амурской области вынес новое определение по делу о строительстве торгового комплекса, расположенного в районе благовещенского центрального рынка. Возобновить работы суд разрешил с 28 января.

«Досрочно прекратить исполнение (…) административного наказания в виде приостановления деятельности по строительству объекта капитального строительства "Торговый комплекс (со встроенными автостоянками,офисами,кафе)" (…). Дата возобновления деятельности по строительству 28 января 2020 года», – говорится в резолютивной части определения Арбитражного суда Амурской области от 27 января.

Как сообщало Амур.инфо, 17 января 2020 года суд выносил решение о приостановке строительства торгового комплекса на 90 суток, так как работы по возведению 12-го этажа здания велись без соответствующего разрешения. Заявление о привлечении застройщика к ответственности в суд подавала инспекция госстройнадзора Амурской области.

Новый торговый комплекс в Благовещенске планируется открыть для посетителей в 2022 году. В его строительство вкладывают 5 миллиардов рублей. Ожидается, что в ТРЦ будет круговая смотровая площадка и самый большой фитнес-зал. Значительную часть комплекса займут апартаменты. Предполагается, что номеров будет 400.

Строительство объекта началось в 2012 году. Реализацией проекта занималась компания, которая затем обанкротилась. В последующем возведением ТРЦ занялась другая организация.