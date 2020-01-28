Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:46 7

Суд разрешил продолжить строительство торгового комплекса в центре Благовещенска

Суд разрешил продолжить строительство торгового комплекса в центре Благовещенска
Фото: Амур.инфо

Арбитражный суд Амурской области вынес новое определение по делу о строительстве торгового комплекса, расположенного в районе благовещенского центрального рынка. Возобновить работы суд разрешил с 28 января.

«Досрочно прекратить исполнение (…) административного наказания в виде приостановления деятельности по строительству объекта капитального строительства "Торговый комплекс (со встроенными автостоянками,офисами,кафе)" (…). Дата возобновления деятельности по строительству 28 января 2020 года», – говорится в резолютивной части определения Арбитражного суда Амурской области от 27 января.

Как сообщало Амур.инфо, 17 января 2020 года суд выносил решение о приостановке строительства торгового комплекса на 90 суток, так как работы по возведению 12-го этажа здания велись без соответствующего разрешения. Заявление о привлечении застройщика к ответственности в суд подавала инспекция госстройнадзора Амурской области.

Новый торговый комплекс в Благовещенске планируется открыть для посетителей в 2022 году. В его строительство вкладывают 5 миллиардов рублей. Ожидается, что в ТРЦ будет круговая смотровая площадка и самый большой фитнес-зал. Значительную часть комплекса займут апартаменты. Предполагается, что номеров будет 400.

Строительство объекта началось в 2012 году. Реализацией проекта занималась компания, которая затем обанкротилась. В последующем возведением ТРЦ занялась другая организация.

Просмотров всего: 1448

#строительство #суды

распечатать


Общество 2

В Приамурье в 2019 году ввели в эксплуатацию больше жилья, чем в 2018-м
Общество 2

В 2020 году в Амурской области обновят 217 домов по программе капремонта
Происшествия

В Приамурье осудили наркомана, у которого нашли около килограмма гашишного масла
Происшествия

Троих жителей Благовещенска будут судить за подставные ДТП и получение страховки

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Paster

    Paster
    2 часа назад



    Значительную часть комплекса займут апартаменты. Предполагается, что номеров будет 400.



    Со стенами из гипсокартона!? Как гостиница в Островах.

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    2 часа назад

    Заглавная буква будет Ф. Франц Фердинанд или Фантасмагория?

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Кто бы сомневался.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Тут бы определённым органам проявить интерес, а в связи с чем такое решение?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Возобновить работы суд разрешил с 28 января".

    Вот и славненько.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    строит да и ладно, совсем не по правилам не будет строить, а кто еще берется за крупные объекты??? остальные жилье или жульё (выберите нужное) строят за не реальные деньги. Где интересные строения?? Хуафушку не судьба Венецию закончить. Синьков исключительно в одном напралении.....

  • Таяна

    Таяна
    1 час назад

    А где посетители этого трц будут паковать машины? Возле трех китов или XL и сейчас место не найти.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь