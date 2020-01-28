Закон о бойнях для крестьян плачевный: хозяйка амурского КФХ поделилась переживаниями

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Олеся Шкирман, которая вместе с супругом держит крестьянско-фермерское хозяйство в селе Маргаритовка Мазановского района, стала гостей программы «Простые вопросы». Женщина считает, что в условиях, когда действует запрет на забой скота вне специально оборудованных пунктов убоя, заниматься животноводством становится невыгодно.

Расстояние до ближайшего пункта забоя скота, который находится в Белогорске, более 100 километров. «Дело в цене вопроса – сколько будет стоить довезти скотину до бойни. Хорошо, когда деревни находятся близко к бойне. У нас даже до райцентра 70 километров, нужно нанять машину – это будет в разы дороже стоить… К осени люди сдают быков, чтобы одеть детей к школе, закупить сено. Деньги нужны! Другой работы нет, мы живем с хозяйства… Для крестьянина этот закон о бойнях плачевный», – высказала свое мнение в программе Олеся Шкирман.

Женщина рассказала, что их КФХ молочного направления, на убой идут только бычки. Семья планировала заняться и мясным животноводством, но в свете новых событий хотят отказаться от этой идеи.

«Нас агитируют развивать животноводство, но если мы живем не рядом с бойнями… Мы сами хотели сделать небольшую бойню. Но все упирается в документы, на каждый чих нужен документ», – рассказала Олеся Шкирман.

Подробнее смотрите в программе.