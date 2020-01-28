Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:14 10

Закон о бойнях для крестьян плачевный: хозяйка амурского КФХ поделилась переживаниями

Закон о бойнях для крестьян плачевный: хозяйка амурского КФХ поделилась переживаниями
Фото: скриншот видео

Олеся Шкирман, которая вместе с супругом держит крестьянско-фермерское хозяйство в селе Маргаритовка Мазановского района, стала гостей программы «Простые вопросы». Женщина считает, что в условиях, когда действует запрет на забой скота вне специально оборудованных пунктов убоя, заниматься животноводством становится невыгодно.

Расстояние до ближайшего пункта забоя скота, который находится в Белогорске, более 100 километров. «Дело в цене вопроса – сколько будет стоить довезти скотину до бойни. Хорошо, когда деревни находятся близко к бойне. У нас даже до райцентра 70 километров, нужно нанять машину – это будет в разы дороже стоить… К осени люди сдают быков, чтобы одеть детей к школе, закупить сено. Деньги нужны! Другой работы нет, мы живем с хозяйства… Для крестьянина этот закон о бойнях плачевный», – высказала свое мнение в программе Олеся Шкирман.

Женщина рассказала, что их КФХ молочного направления, на убой идут только бычки. Семья планировала заняться и мясным животноводством, но в свете новых событий хотят отказаться от этой идеи.

«Нас агитируют развивать животноводство, но если мы живем не рядом с бойнями… Мы сами хотели сделать небольшую бойню. Но все упирается в документы, на каждый чих нужен документ», – рассказала Олеся Шкирман.

Подробнее смотрите в программе.

Просмотров всего: 649

#закон #Простые вопросы #сельское хозяйство

распечатать


Происшествия 9

В Свободном женщина принесла в банк 100 тысяч поддельных рублей
Происшествия

В Приамурье осудили наркомана, у которого нашли около килограмма гашишного масла
Происшествия

Два бизнесмена из Ставрополья похитили при строительстве Восточного более 250 миллионов
Общество 1

В МВД Казахстана раскрыли схемы ввоза армянских авто в республику
Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Вишня

    Вишня
    1 час назад

    Права, конечно, женщина. Фигню попридумывали наши законорожатели. Корова же тебе не собака, на заднее сидение седана не посадишь. А нанять спец технику - очень дорого!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    не о вас думали, как и везде (любой закон правящей партии) о кармане отдельных не бедных личностей.....

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    в каждый карман нужно залезть!!! Что дальше??

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А не проще было бы сделать мобильные бойни, которые бы по заявкам посещали удалённые хозяйства?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    им тоже надо платить

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    inoy

    им тоже надо платить



    Думаю, это будет дешевле, чем нанимать грузовик для перевозки скота.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    2020 год, дрон прилетит и заберет корову, обратно части)

  • КП

    КП
    1 час назад

    Oldlord
    inoy

    им тоже надо платить



    Думаю, это будет дешевле, чем нанимать грузовик для перевозки скота.


    Да, мужики с ножичком придут, зарежут, порубят и даже может быть что нибудь заплатят.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    37 минут назад

    Это называется вредительство, за которое в 1937 году уже бы расстреляли.

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    КП

    Oldlord

    inoy

    им тоже надо платить



    Думаю, это будет дешевле, чем нанимать грузовик для перевозки скота.



    Да, мужики с ножичком придут, зарежут, порубят и даже может быть что нибудь заплатят.


    Вооот!

    А потом через ВА распродадут раздадут по знакомым. )

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь