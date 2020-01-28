В Свободном женщина принесла в банк 100 тысяч поддельных рублей

В Свободном в одном из филиалов банка сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники банка сообщили экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, что к ним обратилась женщина. Она хотела произвести банковскую операцию с денежными купюрами номиналом 5 000 рублей с признаками подделки.

Росгвардейцы задержали 30-летнюю гражданку и передали ее прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства.

Как уточнили в управлении МВД России по Амурской области, у задержанной обнаружили 20 купюр номиналом по 5 000 рублей. Следственным отделом МО МВД России «Свободненский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, изготовивших и сбывших поддельные купюры.

В полиции напоминают, как отличить подделку: чаще всего это банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей. В первую очередь, граждане должны быть внимательными при совершении сделок в непроверенных торговых точках, с малознакомыми людьми, на рынках.

Амурские полицейские советуют обратить внимание на микроперфорацию банкнот. При рассматривании подлинной купюры против источника света на купюрах можно увидеть число «1 000» или «5 000» соответственно. Надпись должна быть выполнена абсолютно ровными, едва заметными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. Если бумага в месте расположения отверстий кажется шероховатой и они отчетливо прощупываются, то это, скорее всего, фальшивка.

Также стоит обращать внимание на магнитную ленту, которая часто, но не всегда, в отличие от подлинной, не впаянная и может деформироваться. Иногда в месте расположения ленты заметно склеивание двух листов бумаги.

Отличить поддельную пятитысячную купюру можно даже невооруженным глазом. Для этого на банкноте следует обращать внимание на герб города Хабаровска. Цвет картинки при смене угла обзора должен поменяться с малинового на оливковый. Под гербом вдоль рисунка в проходящем свете можно увидеть небольшие отверстия, которые вместе образуют номинал купюры. У фальшивой банкноты они могут ощущаться тактильно или вовсе отсутствовать. Еще один эффективный, но вместе с тем и крайне сложный способ узнать, настоящая ли банкнота – разглядеть под очень острым углом на орнаментальной строке две буквы «Р». Более простым показателем фальшивости денег является потертый серийный номер. Если краска на нем осыпается, значит, купюра поддельная. На настоящей банкноте даже после стирания серийный номер сохраняет свою стойкость.

«Если у вас возникли сомнения в подлинности какой-либо купюры, то лучше всего сверить ее с другими банкнотами аналогичного достоинства, обратиться в ближайшее отделение любого банка или в ближайший отдел внутренних дел. В случаях попытки сбыта вам поддельной денежной купюры постарайтесь повременить с осуществлением сделки, одновременно с этим необходимо позвонить в полицию и сообщить о случившемся по телефонам дежурных частей, телефону доверия УМВД (4162) 59-40-59 или 102. Запомните приметы граждан, пытавшихся сбыть или сбывших фальшивку», – советуют полицейские.

Сбывать поддельную банкноту нельзя. За это грозит уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы и крупного штрафа.