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28января
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Подразделения ПВО Амурского объединения ВВО совершат марш на полигон в Бурятии

Подразделения ПВО Амурского объединения ВВО совершат марш на полигон в Бурятии
Фото: tvzvezda.ru (тематическое изображение)

Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, приступили к совершению марша на полигон «Телемба», расположенный в Бурятии. Мероприятия проводятся в рамках планового полевого выхода войск ПВО объединения.

В ходе передислокации расчеты ЗРК «Бук» отработают выход подразделений в назначенный район, погрузку на железнодорожный транспорт и совершение марша. На полигоне военнослужащие выполнят учебные задачи по прикрытию войск при ведении ими различного рода наземных операций, а также по отражению нападения условного воздушного противника.

На заключительном этапе полевого выхода будет проведен ряд зачетных тактических и тактико-специальных учений с практическим пуском ракет. Задачи, которые предстоит выполнить расчетам подразделений ПВО на полигоне «Телемба», выработаны с учетом опыта борьбы с воздушными целями в Сирийской Арабской Республике. Особое внимание будет уделено отражению налетов боевых БЛА и ракет различных типов.

В мероприятиях задействовано более 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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