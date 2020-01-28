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28января
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сегодня, 15:41 0

В Амурской области женихи-военнослужащие могут прийти в ЗАГС в форме

Управление ЗАГС Амурской области сообщает о начале акции «Жених в форме». Новобрачные могут прийти на регистрацию брака в военной форме.

«С 1 февраля по 9 мая вновь объявляем акцию, ставшую популярной в 2019 году, – "Жених в форме". Приглашаем женихов прийти на регистрацию брака в военной форме, если мужчина – военнослужащий или служит в военизированной структуре», – говорится в инстаграм-аккаунте управления ЗАГС Амурской области.

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#жизнь #праздники

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