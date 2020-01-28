Женщина похудела на 70 килограммов и превратилась в сексуальную блондинку
32-летняя Келси Бонас (Kelsey Bonas) рассказала свою историю кардинального изменения. Мать троих детей решила сбросить лишний вес, который накопился на ее теле.
Келси не заметила, как быстро она поправилась и стала весить 130 килограммы. Она употребляла более 4 000 калорий в день, часто ела фастфуд. Келси не осознавала критичности ситуации до момента, когда оказалась со своими детьми в парке аттракционов. Ремни безопасности оказались слишком короткими, чтобы пристегнуться.
Дети не смогли покататься на аттракционе, из-за чего сильно расстроились. Тогда женщина решила избавиться от лишнего веса и взять себя в руки. Молодая мать не хотела, чтобы дети страдали из-за ее лишнего веса.
Первым шагом Келси была операция по шунтированию желудка. Девять месяцев ее поддерживали медики, которые давали советы по питанию и физическим нагрузкам.
Женщина отказалась от бургеров, картошки фри, печенья, мяса и сладкой газировки. Сейчас основу ее питания составляют каши, омлет, овощи и фрукты. Результат не заставил себя ждать. Бонас похудела на 70 килограммов. Многодетная мать утверждает, что очень довольна успехами. Сейчас она выглядит моложе и сексуальней.
«Операция была самым страшным и самым трудным решением, которое мне приходилось принимать. Теперь я могу наслаждаться жизнью. Это удивительно… Это был полный шок, это очень сложно. Это не процесс, который происходит в одночасье. Вы не просто просыпаетесь однажды и делаете операцию. Вы в программе около года. Это очень агрессивная операция, но это лучший выбор, который я когда-либо делала в своей жизни», – цитирует женщину Cosmo.ru.
Женщина также решилась на пластические операции. Она сделала подтяжку кожи, которая обвисла из-за резкого похудения. Келси призналась, что ей повезло в личной жизни. Муж всегда поддерживал ее и восхищался, несмотря на размер одежды, который она носила.
Ранее сооющало, что англичанин Томми Монкхаус смог сбросить за 12 месяцев более 63 килограммов. Избавиться от лишнего веса ему помогла игра на телефоне.
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