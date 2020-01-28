В Приамурье осудили наркомана, у которого нашли около килограмма гашишного масла

В Бурейском районе осудили 31-летнего местного жителя за изготовление и хранение гашишного масла в крупном размере. Он признался, что в сентябре 2019 года собрал части дикорастущей конопли, из которой изготовил гашишное масло общей массой 979,6 грамма.

Суд признал его виновным в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Наркотик мужчина поместил в стеклянные банки, которые хранил неподалеку от хозяйственных построек на своей придомовой территории. Там их и нашли правоохранители.

В суде подсудимый вину в содеянном полностью признал, раскаялся и пояснил, что наркотики употребляет давно. С учетом обстоятельств уголовного дела суд назначил ему 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.