В Благовещенске врач консультирует всех прибывших из Хэйхэ

В Благовещенске встретили людей, оказавшихся в китайском городе Хэйхэ после закрытия международной границы. С ними работает врач. В течение 14 дней им необходимо тщательно следить за своим состоянием и при появлении симптомов инфекционного заражения и повышении температуры обязательно вызывать врача на дом.

«Сегодня на пункте пропуска в Благовещенске дежурит врач, к которому все прибывающие из Хэйхэ могут обратиться для осмотра и консультации по поводу состояния здоровья. В дальнейшем в течение всего инкубационного периода гражданам, прибывшим из Хэйхэ, рекомендовано внимательно следить за своим самочувствием и при повышении температуры вызывать врача. При выявлении признаков инфекционного заболевания людей незамедлительно переведут в стационар и окажут всю необходимую помощь», – рассказала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

Также министр напомнила всем амурчанам, что при повышении температуры необходимо вызывать врача на дом, а не идти в поликлинику за консультацией.