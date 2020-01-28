Соцсети: в Приамурье автомобиль такси угнал пассажир, попав в ДТП (видео)

Фото: архив Амур.инфо

В социальных сетях появилась информация о необычном происшествии в Амурской области. Сообщается, что пассажир такси завладел этим автомобилем, а после попал в ДТП. Сведения соцсетей прокомментировали в полиции.

Сначала инстаграм-паблик dpskontrol_28rus опубликовал видео с места ДТП, написав: «На вызов не доехал. В 2 часа ночи по Новотроицкому шоссе, в районе поворота на Моховую Падь таксист слетел с трассы». Один из пользователей Инстаграма прокомментировал пост: «Вчера ночью в районе городской свалки пассажир силой забрал у девушки-таксистки авто "ниссан" желтого цвета, скорее всего, это он... неадекват».

Позже инстаграм-паблик dpskontrol_28rus сообщил, снова опубликовав этот же видеоролик: «Звонок в службу 112 поступил в 00:21. Неадекватный пассажир в районе городской свалки завладел арендованным авто такси "Максим". "Ниссан" номер "А 512" (точного номера нет). Девушка-водитель убежала, угонщик же гарцевал по Новотроицкому шоссе. Предположительно, на видео тот самый неадекват, слетевший с трассы по Новотроицкому шоссе, в районе поворота на Моховую Падь».

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». В ведомстве указанные сведения подтвердили частично.

По информации полиции, ночью 28 января поступило сообщение по факту угона автомобиля, а также причинения его водителю-женщине телесных повреждений. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После того как злоумышленник угнал автомобиль, он допустил съезд с проезжей части, был задержан. В отношении мужчины составили административный материал за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Суд вынес решение об избрании в отношении угонщика меры пресечения – административный арест на срок 11 суток.