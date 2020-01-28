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28января
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сегодня, 15:04 2

За амурскими туристами, застрявшими на китайском острове Хайнань, вылетит самолет

За амурскими туристами, застрявшими на китайском острове Хайнань, вылетит самолет
Фото: pixabay.com

Амурские туристы, оставшиеся на острове Хайнань, вернутся в Россию 30 января. Как писало Амур.инфо, программу полетов по международному направлению Благовещенск – Санья – Благовещенск временно приостановили из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в Китае.

Как сообщает амурское правительство, на острове находятся 103 амурских туриста. В Благовещенск они прибудут 30 января через международный аэропорт Благовещенска. Для этого 29 января за ними вылетает пустой чартерный рейс. Прибывшие туристы пройдут все необходимые санитарные процедуры.

В одной из туристических компаний Амурской области сообщили, что ранее уже было реализовано несколько туров в КНР. Ближайший из них на остров Хайнань с вылетом из Благовещенска 5 февраля отменен. Туристы сдали путевки, получив при этом обратно денежные средства в полном объеме. 4 и 7 февраля было запланировано отправление туристических групп в Удаляньчи. В соответствии с сообщением Федерального агентства по туризму от 24 января туристическая компания проводит работу по возврату средств за приобретенные путевки.

На данный момент известно, что все региональные туроператоры приостановили продажу путевок в КНР, сообщает министерство экономразвития и внешних связей Приамурья.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    37 минут назад

    И снова приходится поправлять друзей-журналистов )

    Никто из туристов на Хайнане НЕ ЗАСТРЯЛ. Рейс - плановый, летит по расписанию, как и обычно - "Среда/четверг". На нем возвращаются те, кто... хмм) И должен был вернуться в эту дату. Но есть и туристы, которые должны были отдыхать до 5-го, и многие остались бы без проблем. Но рекомендовали вернуться.

  • Премио

    Премио
    1 минута назад

    Значит 31 уже вирус будит распространен по все Аму Обл! Супер новость! Только как всегда в Российских сми об этом говорить запрещено у нас все как всегда схвачено и не каких проблем не существует!

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