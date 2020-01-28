За амурскими туристами, застрявшими на китайском острове Хайнань, вылетит самолет

Как сообщает амурское правительство, на острове находятся 103 амурских туриста. В Благовещенск они прибудут 30 января через международный аэропорт Благовещенска. Для этого 29 января за ними вылетает пустой чартерный рейс. Прибывшие туристы пройдут все необходимые санитарные процедуры.

В одной из туристических компаний Амурской области сообщили, что ранее уже было реализовано несколько туров в КНР. Ближайший из них на остров Хайнань с вылетом из Благовещенска 5 февраля отменен. Туристы сдали путевки, получив при этом обратно денежные средства в полном объеме. 4 и 7 февраля было запланировано отправление туристических групп в Удаляньчи. В соответствии с сообщением Федерального агентства по туризму от 24 января туристическая компания проводит работу по возврату средств за приобретенные путевки.

На данный момент известно, что все региональные туроператоры приостановили продажу путевок в КНР, сообщает министерство экономразвития и внешних связей Приамурья.