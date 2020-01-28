За амурскими туристами, застрявшими на китайском острове Хайнань, вылетит самолет
Амурские туристы, оставшиеся на острове Хайнань, вернутся в Россию 30 января. Как писало Амур.инфо, программу полетов по международному направлению Благовещенск – Санья – Благовещенск временно приостановили из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в Китае.
Как сообщает амурское правительство, на острове находятся 103 амурских туриста. В Благовещенск они прибудут 30 января через международный аэропорт Благовещенска. Для этого 29 января за ними вылетает пустой чартерный рейс. Прибывшие туристы пройдут все необходимые санитарные процедуры.
В одной из туристических компаний Амурской области сообщили, что ранее уже было реализовано несколько туров в КНР. Ближайший из них на остров Хайнань с вылетом из Благовещенска 5 февраля отменен. Туристы сдали путевки, получив при этом обратно денежные средства в полном объеме. 4 и 7 февраля было запланировано отправление туристических групп в Удаляньчи. В соответствии с сообщением Федерального агентства по туризму от 24 января туристическая компания проводит работу по возврату средств за приобретенные путевки.
На данный момент известно, что все региональные туроператоры приостановили продажу путевок в КНР, сообщает министерство экономразвития и внешних связей Приамурья.
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