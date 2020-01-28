Серьезный пожар произошел в Чигирях (видео)

Фото: кадр видео

28 января случился серьезный пожар в селе Чигири Благовещенского района. Видео с места происшествия появились в социальных сетях, там же указан адрес, где произошло возгорание: улица Зеленая, 47. Об обстоятельствах пожара ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации ведомства, горел частный одноквартирный жилой дом, с пристроенными гаражом и верандой, а также дровяник – всё под одной крышей. В настоящее время пожар ликвидирован, работы на месте продолжаются. Сгорели дровяник, гараж и веранда, повреждена крыша дома.

Предварительно, к происшествию привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.

Видео: instagram.com/kriminal.blg