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28января
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Автоклубы Благовещенска свозили воспитанников детского дома в кино

Автоклубы Благовещенска свозили воспитанников детского дома в кино

Несколько автоклубов Благовещенска организовали для воспитанников детского дома, который находится в селе Садовом, благотворительную акцию. Представители автосообществ собрали деньги и свозили ребят в кино.

«Автоклубы Благовещенска именно на этот детский дом не первый раз собирают средства, не первый раз помогают. Снова решили помочь, позвонили заведующей, чтобы узнать, какая нужна ребятам помощь, и нам предложили свозить ребят посмотреть мультик. Мы собрали деньги, и в воскресенье свозили их в кино. Каждый клуб обычно помогает самостоятельно, по-своему, но тут мы решили объединиться», – рассказала член автоклуба SsangYong Анастасия Бывальцева.

Горожанам удалось собрать около 28 тысяч рублей. Этой суммы хватило, чтобы организовать досуг для 40 ребят. Часть денег осталась непотраченной, поэтому представители автоклубов планируют немного обновить двор детского дома. Весной благовещенцы поставят там новую беседку взамен старой, которая пришла в негодность.

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#дети #помощь

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