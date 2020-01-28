Митрополит приравнял пластические операции к проституции

По мнению Пантелеймона, любая пластическая операция – страшный грех. Свою точку зрения церковник объяснил следующим образом: люди ложатся под нож пластического хирурга исключительно с одной целью – ради блуда.

«Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда», – пояснил митрополит в эфире программы.

Кроме того, служитель церкви считает, что любители менять себя таким образом являются сумасшедшими. Правда, Пантелеймон все же оправдал часть подобных манипуляций с внешностью. Речь идет о пластических операциях, которые призваны восстановить внешность человека после тяжелых травм.