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28января
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сегодня, 14:24 3

Митрополит приравнял пластические операции к проституции

Митрополит приравнял пластические операции к проституции
Фото: skeeze с сайта Pixabay

Красноярский митрополит Пантелеймон считает, что пластические операции равны занятию проституцией. Об этом он заявил в эфире православной передачи «Вопросы митрополиту», идущей на телеканале ТВК.

По мнению Пантелеймона, любая пластическая операция – страшный грех. Свою точку зрения церковник объяснил следующим образом: люди ложатся под нож пластического хирурга исключительно с одной целью – ради блуда.

«Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда», – пояснил митрополит в эфире программы.

Кроме того, служитель церкви считает, что любители менять себя таким образом являются сумасшедшими. Правда, Пантелеймон все же оправдал часть подобных манипуляций с внешностью. Речь идет о пластических операциях, которые призваны восстановить внешность человека после тяжелых травм.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    31 минута назад

    Мне кажется, что митрополита надо приравнять к проституткам. Хотя нет - от проституток пользы, явно, больше

  • foxik62

    foxik62
    28 минут назад

    Как хочется выразиться блокируемыми модератором словами. Когда же вернётся 1917 год?

  • кержак

    кержак
    16 минут назад

    ...сливай воду,фокс.не вернется.

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