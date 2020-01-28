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28января
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сегодня, 14:23 4

Благовещенская пенсионерка копит деньги на ремонт, продавая вязаные варежки

Благовещенская пенсионерка копит деньги на ремонт, продавая вязаные варежки

Жительница Благовещенска обратила внимание на бабушку, продающую вязаные носки и варежки. Разговорившись с ней, горожанка узнала, что пожилая женщина старается заработать на ремонт своей квартиры. Остаться в стороне прохожая не смогла. Она рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» о своей подопечной.

«В декабре, незадолго до Нового года, я приехала в магазин на улице Ленина. На улице стояла бабушка, продавала носочки и варежки. Был страшный мороз, бабуля вся в инее. Я подошла, купила у нее носочки, разговорились. Оказалось, что баба Галя раньше жила в Белогорске. Продала квартиру, дети купили ей однушку в Благовещенске. Квартира убитая совершенно, нужен ремонт. Бабушка кое-как отремонтировала комнату, а санузел в ужасном состоянии, пользоваться практически невозможно. Вот она и вяжет на продажу», – рассказала Екатерина.

Женщина стала поддерживать бабу Галю. Свозила ее в отделение Пенсионного фонда, специалисты проиндексировали пенсию пожилой амурчанки. «Баба Галя родилась в 1936 году в Нижегородской, бывшей Горьковской области. В шестидесятых уехала на Дальний Восток, жила в Белогорске, работала кем придется – на поле, продавцом, в общем, не боялась работы. В апреле прошлого года перебралась в Благовещенск, в маленькую квартиру, очень запущенную. Кое-как накопила, отремонтировала комнату. Сейчас копит на ремонт санузла, там трубы надо менять. Баба Галя сама прядет шерсть, вяжет рукавички, носки и стоит на морозе, продает», – продолжает Екатерина.

Она часто наведывается к старушке, помогает ей. О своей подопечной горожанка рассказала друзьям. Они тоже подключились к помощи: собирают деньги на ремонт, недавно оплатили услуги специалиста, который восстановил покрытие ванны в квартире. Осталось поменять трубы и сделать косметический ремонт ванной комнаты.

По словам Екатерины, у старушки есть родственники, но это болезненная тема для пожилой женщины. Начиная вспоминать родных, бабушка плачет, обращаться к ним со своими проблемами она не хочет.

Призыв о помощи бабе Гале в соцсетях распространила Наталья, подруга Екатерины. «Люди отзываются, переводят деньги, мы уже собрали тысячу рублей. Возможно, кто-то захочет поддержать бабушку, купив у нее носки и варежки. Также мы не откажемся от рабочих рук – помощь потребуется при ремонте», – объяснила Наталья.

Все, кто захочет поучаствовать в судьбе бабы Гали, могут связаться с девушками и предложить свою помощь. Амур.инфо публикует номера горожанок: +7-914-558-75-33 (Екатерина), +7-924-673-03-58 (Наталья).

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#жизнь #помощь

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    57 минут назад

    Опасно такие статьи писать в Амурской области, если налоговая захочет - теперь сможет вычислить данную пенсионерку, получающую дополнительный доход, и ... (выписать ей штраф, привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность (т.к. носки и варежки - это не овощи со своего огорода) и т.д.).

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    54 минуты назад

    Всё это очень и очень мило, но лучше бы бабушке выплачивали нормальную пенсию, а не это нищенское пособие, которое получает в нашей стране подавляющее большинство пенсионеров.Тогда бы и не пришлось торговать руковичками, а как в нормальных странах, и ремонт делать и за бугор путешествовать и жить на песии как люди, а не выживать как у нас.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    53 минуты назад

    да , хоть бы и овощи , - всё равно допдоход .

    А зачем она квартиру свою в Белогорске продала (что бы в Благу понаехать) , если с роднёй связи/дружбы нет ?

  • Noir

    Noir
    45 минут назад

    Rick1979

    Опасно такие статьи писать в Амурской области, если налоговая захочет - теперь сможет вычислить данную пенсионерку, получающую дополнительный доход, и ... (выписать ей штраф, привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность (т.к. носки и варежки - это не овощи со своего огорода) и т.д.).



    Вот именно сейчас как самозанятую быстро оформят и налоги сдирать начнут. Депутаты не зря же закон придумали для народа, чтобы он сильно не богател.

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