В 2020 году мясо и молоко могут подорожать на 12 %

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12 %, шоколад и вафли – на 5–7 %, а гречка – на 5–6 %. Среди причин эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС для пальмового масла и сокращение площади под посевы гречихи.

При этом в целом по году товары и услуги не вырастут в цене больше, чем заложено в прогнозируемой инфляции, отмечают специалисты Аналитического центра при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца текущего года.

Рынок продуктов питания проанализировала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина. Согласно ее расчетам, максимально – на 10–12 % – может увеличиться стоимость мяса и птицы, а также молока и молочной продукции. Это обусловлено ростом издержек изготовителей: повысились цены на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства, отметила эксперт.

Подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей. Дополнительные издержки связаны с установкой необходимого оборудования.

Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12 % и без учета введения системы цифровой маркировки, считает замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. По ее словам, производители молока вынуждены поднимать цены, так как ежегодно растет себестоимость сырья — из-за валютной составляющей, высоких процентных ставок по кредитам и необходимости закупать скот за рубежом.

Цены на мясо в рознице в большей степени определяются балансом спроса и предложения, отметил в беседе с «Известиями» глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он считает, что стоимость свинины в среднем по году снизится на 5–7 % из-за ее перепроизводства в стране. Цены на птицу упадут значительнее: этот рынок будет реагировать на показатели свинины. И лишь говядина в среднем по году может подорожать на 5 % из-за того, что поголовье скота по-прежнему сокращается.

За последние полгода биржевые цены на пальмовое масло в мире выросли на 40 %, напомнила Павлюшина. Столь резкий скачок связан с повышением спроса на это сырье в энергетической и автомобильной промышленности. Предложение для пищепрома сокращается, что увеличивает стоимость сырья. Плюс к этому с 1 октября 2019 года в России НДС на пальмовое масло был повышен с 10 до 20 %.

В итоге, уверены в Аналитическом центре при правительстве, в 2020 году цены на продукты, в состав которых входит этот вид масла, вырастут на 5–7 %. Речь идет, например, о шоколаде и глазури, мороженом, сладких пастах, вафельных батончиках, печенье и картофельных чипсах.

Марина Петрова из московской ТПП согласна с такими прогнозами. По ее словам, рост цен на торты и шоколадные конфеты составит 5–7 % и будет напрямую связан с повышением НДС на пальмовое масло.

В 2020 году стоит ждать и подорожания гречневой крупы – на 5–6 %. По мнению замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве, виной тому станет сокращение посевов гречихи. Цены на сельхозкультуры напрямую зависят от объемов посевов и урожая, подчеркнула эксперт. До этого два сезона (в 2017–2018 годах) на рынке было перепроизводство этой продукции, что сказалось на ее цене.