Троих жителей Благовещенска будут судить за подставные ДТП и получение страховки

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Заместитель прокурора Благовещенска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей города. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.5 УК РФ – мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, амурчане, действуя организованной группой, с января по февраль 2017 года инсценировали два дорожно-транспортных происшествия с участием принадлежащих им легковых автомобилей.

Для регистрации фактов ДТП горожане вызывали сотрудников ГИБДД, после чего с полученными документами о наступлении страховых случаев обращались в службу аварийных комиссаров, которые направляли документы в страховые компании для возмещения убытков.

Всего от преступной деятельности организованной группой незаконно получено более 210 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд. В соответствии с Уголовным кодексом за совершение этого преступления может быть назначено до 10 лет лишения свободы.