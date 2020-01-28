По временному коридору в Благовещенск из Хэйхэ въехало больше 200 человек (видео)

Фото: Амур.инфо

Российские туристы возвращаются из Хэйхэ по временному коридору, организованному через пункт пропуска Хэйхэ – Благовещенск. По данным на 13:20 28 января въехало 213 человек. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено.

Все въехавшие прошли тепловизионный контроль и заполнили анкеты, сообщила начальник управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

«На текущий момент по предварительным данным въехало 213 человек. Из них 194 россиянина и 17 граждан КНР с видом жительства в РФ и 2 гражданина Эфиопии. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. С ним отдельно работают медики», – пояснила Ольга Курганова.

Въезд пока продолжается.

Как сообщало Амур.инфо, 26 января вечером стало известно, что пассажирский и грузовой пункты пропуска Хэйхэ и Благовещенска, согласно решению Народного правительства города Хэйхэ не откроются в понедельник, 27 января. В сообщении правительства Амурской области говорилось, что корректировка режима работы таможни связана с празднованием китайского Нового года. Однако 27 января многие граждане России стали обращаться в СМИ, в консульство и в органы власти Амурской области с просьбой вернуться на родину. У одной из туристок ухудшилось состояние здоровья – у девушки подозревали аппендицит. В результате было принято решение организовать временный коридор для российских туристов, находящихся в Хэйхэ.

«Конечно, ужасно было, потому что люди приехали, 27 числа объявлялось, что все будет открыто. А таможня закрыта, говорят, что вы не уедете до 31 числа. Но мы обратились в генеральное консульство в Харбине, мы обратились к китайским властям, непосредственно к Василию Александровичу, и все, слава богу, решилось», – рассказал журналисту Альфа ТВ приехавший из Хэйхэ 28 января Денис Педяш.

Среди туристов были семьи с детьми, их посадили в автобус в первую очередь. «Мы прилетели из Таиланда и уже ночью узнали, что нас из Китая не выпустят. Потом увидели в новостях, что автобус пустят. У нас оставались деньги, но мы были не готовы к такой ситуации», – поделилась Елена Смирнова.

Вернувшиеся туристы также рассказали, что в Китае обстановка спокойная, паники среди населения в связи с ростом числа зараженных – нет.

«В Китае нет паники, там просто масочный режим, в аэропорту Шанхая – в масках. Конечно, китайцы измеряют температуру везде и внезапно. И в поезд заходят, и в самолете, и перед ним, и после него», – рассказала о ситуации в КНР амурчанка Елена Хомченко.