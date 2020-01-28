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28января
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сегодня, 13:40 7

По временному коридору в Благовещенск из Хэйхэ въехало больше 200 человек (видео)

По временному коридору в Благовещенск из Хэйхэ въехало больше 200 человек (видео)
Фото: Амур.инфо

Российские туристы возвращаются из Хэйхэ по временному коридору, организованному через пункт пропуска Хэйхэ – Благовещенск. По данным на 13:20 28 января въехало 213 человек. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено.

Все въехавшие прошли тепловизионный контроль и заполнили анкеты, сообщила начальник управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

«На текущий момент по предварительным данным въехало 213 человек. Из них 194 россиянина и 17 граждан КНР с видом жительства в РФ и 2 гражданина Эфиопии. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. С ним отдельно работают медики», – пояснила Ольга Курганова.

Въезд пока продолжается.

Как сообщало Амур.инфо, 26 января вечером стало известно, что пассажирский и грузовой пункты пропуска Хэйхэ и Благовещенска, согласно решению Народного правительства города Хэйхэ не откроются в понедельник, 27 января. В сообщении правительства Амурской области говорилось, что корректировка режима работы таможни связана с празднованием китайского Нового года. Однако 27 января многие граждане России стали обращаться в СМИ, в консульство и в органы власти Амурской области с просьбой вернуться на родину. У одной из туристок ухудшилось состояние здоровья – у девушки подозревали аппендицит. В результате было принято решение организовать временный коридор для российских туристов, находящихся в Хэйхэ.

«Конечно, ужасно было, потому что люди приехали, 27 числа объявлялось, что все будет открыто. А таможня закрыта, говорят, что вы не уедете до 31 числа. Но мы обратились в генеральное консульство в Харбине, мы обратились к китайским властям, непосредственно к Василию Александровичу, и все, слава богу, решилось», – рассказал журналисту Альфа ТВ приехавший из Хэйхэ 28 января Денис Педяш.

Среди туристов были семьи с детьми, их посадили в автобус в первую очередь. «Мы прилетели из Таиланда и уже ночью узнали, что нас из Китая не выпустят. Потом увидели в новостях, что автобус пустят. У нас оставались деньги, но мы были не готовы к такой ситуации», – поделилась Елена Смирнова.

Вернувшиеся туристы также рассказали, что в Китае обстановка спокойная, паники среди населения в связи с ростом числа зараженных – нет.

«В Китае нет паники, там просто масочный режим, в аэропорту Шанхая – в масках. Конечно, китайцы измеряют температуру везде и внезапно. И в поезд заходят, и в самолете, и перед ним, и после него», – рассказала о ситуации в КНР амурчанка Елена Хомченко.

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#Китай #коронавирус в Китае #таможня #туризм

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Панику сеют в основном долбанутые на голову местные иксперты с интеллектом базарных баб. Нигде паники нет, ни в Пекине, ни в Гуанчжоу.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    " Конец ждёт нас всех " ( Мылодрама)

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Всё, ворота открыты...

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Дмитрий Русский

    Всё, ворота открыты...



    заразе....

    Какое счастье, что мои дети все далеко от Амурской области.Сахалин и Магадан, надеюсь не долетит зараза.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Нур


    надеюсь не долетит зараза.


    а ? , вы же рассказывали , что в меде учились ?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    foxik62

    Панику сеют в основном долбанутые на голову местные иксперты с интеллектом базарных баб. Нигде паники нет, ни в Пекине, ни в Гуанчжоу.



  • Rick1979

    Rick1979
    51 минута назад

    Надо было всех въехавших поместить в карантин на срок равный инкубационному периоду вируса - если после этого не появится признаков болезни - тогда отпустить, а так вполне все может быть и не очень хорошие последствия для всех // кроме того, не стоит забывать, что как и у любой болезни, и у этого вируса могут быть носители, т.е. те, кто сам не болеет, но в нем есть вирус, и этот человек будет угрозой другим//

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