Благовещенцы, разрушившие ледовые скульптуры, извинились за свой поступок (видео)

На Ивана Чебеняева и Татьяну Сошенко возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса «Вандализм». На откровенный разговор благовещенцы пришли в студию Амур.инфо. Беседовавший с ними журналист Сергей Логвинов сразу оговорился, что считает их не героями программы, а наоборот антигероями. При этом он даже подчеркнул, что упоминания о них в соцсетях как о «моральных уродах» считает точным. Остальные выводы сделают сами зрители.

Иван и Татьяна рассказали, как совершили акт вандализма в снежном городке, что думают об их поступке родные, знакомые и друзья, как проводится следствие, какого приговора они ждут от суда. Они публично в студии извинились перед горожанами, скульпторами и властями города.

Подробности – в авторском проекте «ПРОСТО ЛОГВИНОV» на канале «СатКом.Инфо». Эфир – 28 января в 22:00. Полная версия беседы будет также опубликована на сайте Амур.инфо.