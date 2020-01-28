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28января
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сегодня, 13:33 21

Благовещенцы, разрушившие ледовые скульптуры, извинились за свой поступок (видео)

Благовещенцы, разрушившие ледовые скульптуры, извинились за свой поступок (видео)

19-летние благовещенцы Иван Чебеняев и Татьяна Сошенко, которые разрушили ледовые фигуры в снежном городке Благовещенска, принесли публичные извинения за свой поступок. Интервью у молодых людей взял журналист Сергей Логвинов.

На Ивана Чебеняева и Татьяну Сошенко возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса «Вандализм». На откровенный разговор благовещенцы пришли в студию Амур.инфо. Беседовавший с ними журналист Сергей Логвинов сразу оговорился, что считает их не героями программы, а наоборот антигероями. При этом он даже подчеркнул, что упоминания о них в соцсетях как о «моральных уродах» считает точным. Остальные выводы сделают сами зрители.

Иван и Татьяна рассказали, как совершили акт вандализма в снежном городке, что думают об их поступке родные, знакомые и друзья, как проводится следствие, какого приговора они ждут от суда. Они публично в студии извинились перед горожанами, скульпторами и властями города.

Подробности – в авторском проекте «ПРОСТО ЛОГВИНОV» на канале «СатКом.Инфо». Эфир – 28 января в 22:00. Полная версия беседы будет также опубликована на сайте Амур.инфо.

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#Альфа ТВ

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    еще и хайпанули по ТВ

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    молодцы, теперь по 50 плетей каждому и свободны

  • Владимир86

    Владимир86
    1 час назад

    Ну, вот, пусть хоть так...А,вообще, стыдоба. С.Логвинов на месте:разговор нужный и для этих антигероев(вроде и не отморозки конченые,вот что в башках?) и на будущее для профилактики.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Проступок, я думала

  • VitaЛ

    VitaЛ
    1 час назад

    Пускай помогают в строительстве городка 2021! Вот и исправительные работы в наказание

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Будущая мама. Тьфу,мля...

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Логвинов, ты чего куфию напялил? Афганец? Ещё бы паколь нахлобучил на себя. Смехота.

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Какие они нахрен благовещенцы?

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    foxik62

    Логвинов, ты чего куфию напялил? Афганец? Ещё бы паколь нахлобучил на себя



    +++

  • Игорь Тальков

    Игорь Тальков
    1 час назад

    Предлагаю алкогольную продукцию продавать людям с устоявшейся психикой: лицам достигшим 30 лет, и выдавать разрешение в наркодиспансере гражданам на покупку любой алкогольной продукции. Тогда резко снизятся преступления совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Хайпануть решил старый ...))

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    59 минут назад

    Прошел на заднем дрифте по дорогам войны

  • жирафбольшой

    жирафбольшой
    58 минут назад

    Это чё такое??? У нас что-ли вандалы стали героями дня???Их уже по телеку показывают? Это мы чему детей и подростков учим? Типа разнесите на хрен город к чертям собачьим, а потом покайтесь прилюдно и попадете в рай?!

  • жирафбольшой

    жирафбольшой
    56 минут назад

    А, еще раз перечитала, не герои, антигерои. Антигерои в топе! ну что тут скажешь...

  • pacificstrong

    pacificstrong
    54 минуты назад

    что автор от них хотел нового услышать? Марку бухла, что они употребляли перед тем как крушить фигуры?

    Слишком много внимания. Сейчас они будут говорить все что угодно, чтобы их пожалели и простили.

    Есть закон, есть суд, они решат.

  • Ланцелот46

    Ланцелот46
    46 минут назад

    Воспитали ее хорошо. Если так воспитали, то чего сама в полицию не пришла?

    И зачем вообще с антигероями делать интервью? Ведущий подчеркнул, что упоминания о вандалах в соцсетях как о «моральных уродах» считает точным. При этом сидит с щенячьим взглядом, кивает понимающе. Не стыдно? Вы делаете их героями, а не антигероями. Вы, господин ведущий, больше похожий на престарелую провинциальную актрисулю, просто хайпожор. Лучше б ветерана-блокадника пригласили. Удивляемся потом, что у нас крушат все вокруг. Да потому что такие как этот недоведущий несет в массы эту грязь. Вот посмотрит сейчас какой-нибудь подросток эту передачку и подумает, что ему все можно. Он потом прост вот также придет к разукрашенному дядечке, извинится и все будет хорошо. Позооооор!

  • Noir

    Noir
    30 минут назад

    На исправительные работы надо на всё лето их дворниками на площадь Ленина с надпись "вандал". Тогда проходящей мимо молодежи сразу будет уроком что это совсем не "круто". Ну а если сейчас отделаются условным наказанием, штрафом там в тысяч 50, то всё ждите новых крушителей "по пьяни".

  • stepan28rus

    stepan28rus
    29 минут назад

    Логвинов пиарит этих недоносков. Может от скудости ума, они ведь этого и добивались. Их нужно просто закрыть лет на пять за злостное хулиганство с возмещением ущерба что бы всю оставшуюся жизнь выплачивали. И вот об этом потом рассказывать по всем ресурсам что бы другим не повадно было.

  • papaznaet

    papaznaet
    11 минут назад

    А леонтьевы да киркоровы видать уже не хотят с логвиновым то дело иметь. Вот цепляется теперь журналист за преступников. Абы трепать языком. Мели емеля твоя неделя. На таких гостях ты долго не протянешь. Да и слава богу

  • жирафбольшой

    жирафбольшой
    11 минут назад

    ++++++

  • Myxira

    Myxira
    8 минут назад

    жирафбольшой

    Это чё такое??? У нас что-ли вандалы стали героями дня???Их уже по телеку показывают? Это мы чему детей и подростков учим? Типа разнесите на хрен город к чертям собачьим, а потом покайтесь прилюдно и попадете в рай?!



    Не знаю, чему учите вы, но в данном моменте - покаянию. Принародно признать совершенные некрасивые поступки, публично извиниться - дано не каждому.

    К тому же, от ответственности их никто не освобождал, чего смуту наводите? Для молодых людей все еще впереди.

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